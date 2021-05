Vrijspraak voor vrouw die dodelijk ongeluk Tholen veroorzaakte

Vrouw komt om het leven bij ongeluk (foto: HV Zeeland)

Bij het ongeval raakte de bestelwagen van de verdachte van de weg. Ze belandde op het naastgelegen fietspad waar een 55-jarige vrouw uit Tholen fietste. Die werd geschept door de wagen en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft twee weken geleden tweehonderd uur werkstraf geëist.

Verwijtbaar of niet?

De vraag waar de rechtbank zich over moest buigen, was of de verdachte verwijtbaar heeft gehandeld. Vastgesteld is dat de verdachte vlak voor het ongeluk inhaalde op de Oud-Vossemeersedijk. Ze reed daarbij naar eigen zeggen 85 kilometer per uur, 80 is de maximum snelheid daar. Twee getuigen meenden dat de verdachte harder reed, maar dat is volgens de rechtbank niet vast te stellen. Daarbij zeggen andere getuigen dat de inhaalmanoeuvre voorbij was toen het ongeluk gebeurde.

Volgens de rechtbank is niet vast te stellen waardoor de auto daarna in de slip raakte. Het inhalen en de snelheid zijn volgens de rechters niet vastgesteld als oorzaak. "Wellicht ligt de oorzaak in het enigszins vochtige wegdek", aldus de rechtbank.

Niet ruw genoeg

De Oud-Vossemeersedijk staat bekend als een gevaarlijke weg en op de plek van dit ongeluk ging het al eerder mis. Bij meerdere van die ongelukken is de oorzaak ook nooit achterhaald. De verdediging betoogde twee weken geleden dat het wegdek niet stroef genoeg was. De rechtbank zegt daar niets over, maar stelt wel vast dat er na het opruwen van het wegdek in oktober 2019 geen ongelukken meer gebeurd zijn.

Omdat niet is vast te stellen dat de verdachte verwijtbaar heeft gehandeld, wordt ze door de rechtbank vrijgesproken. "Wat niet wegneemt dat het een drama is met slechts verliezers", zegt de rechtbank tot besluit.

De verdediging en het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

Lees ook: