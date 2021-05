Bijna niets meer over van voormalige garage na verwoestende brand: 'Het is helemaal afgefikt'

De ochtend na de brand is de verwoesting goed te zien. (foto: Jeroen van Hoven (Drone & Pictures))

Volgens de brandweer is de brand rond 03.00 uur ontdekt in het garage-gedeelte van het gebouw. Marco Tramper van de brandweer: "Wij hebben vier brandwagens ingezet en twee werkvoertuigen en we hebben een groot watertransport opgebouwd om voldoende water hier bij het pand te krijgen." Er is geprobeerd om het kantoorgedeelte van het pand te redden en dat is gedeeltelijk gelukt.

Herinneringen

Een vrouw die staat te kijken naar de smeulende resten maakt nog snel even een fotootje met haar smartphone. "Wij hebben in dit pand vroeger een kantoor gehad. Het is helemaal afgefikt. Dat is toch wel erg om te zien hoor."

Oude garage Goes in brand. (foto: HV Zeeland)

De Renault-garage staat al bijna tien jaar leeg. Het pand stond lange tijd te koop en is onlangs verkocht. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand. Volgens metingen zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

