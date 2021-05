Cadzand verliest Blauwe Vlag door te groot aantal bacteriën in zwemwater

Het strand bij Cadzand (foto: Gelein Jansen)

Het is niet zo dat het ongezond is om te zwemmen bij Cadzand, zegt een woordvoerder van de organisatie van de Blauwe Vlag. Het zwemwater heeft de kwalificatie 'goed' gekregen. Voor een Blauwe Vlag moet het water het stempel 'uitstekend' krijgen. Omdat de zee bij Cadzand bij metingen vorig jaar en dit jaar te hoge hoeveelheden bacteriën bevatte en het gemiddelde over vier jaar telt, lukt dat niet.

Kanaal

Een paar kilometer noordwaarts bij Breskens en Nieuwvliet is het zwemwater wel 'uitstekend'. Hoe dat komt? "Het is niet bewezen", zegt de woordvoerder, "Maar langs de hele Nederlandse kust zien we dat plaatsen die iets ten noorden van een kanaal of een riviermonding liggen slechter scoren met zwemkwaliteit. Dat is in Cadzand zo, maar ook bijvoorbeeld in Hoek van Holland en Katwijk."

"In Cadzand was het kantje boord, de waterkwaliteit is niet dramatisch slecht", zegt de woordvoerder. "Het is goed mogelijk dat Cadzand volgend jaar beter scoort en de vlag weer terug heeft." Om de kwaliteit van het water vast te stellen, worden eens in de vier weken monsters genomen. Voor alle stranden zijn de resultaten terug te zien op de site zwemwater.nl

Vijftig landen

De Blauwe Vlaggen worden in vijftig landen uitgedeeld aan stranden en jachthavens die voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne, veiligheid en milieu. De vlaggen worden als groot voordeel gezien bij het promoten van een strand als toeristische bestemming.

