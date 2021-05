Omwonenden willen arbeidsmigranten wel in Vlissingen, maar niet naast de deur

Bij de voormalige atletiekbaan Baskensburg wil de gemeente 350 arbeidsmigranten realiseren en aan de Energieweg bij het het Edisonpark moeten 216 arbeidsmigranten wonen. Ook op die laatste plek zijn omwonenden niet blij met de komst van die woningen.

Te hard rijden

Ad Zantboer van de protestgroep Edisonpark: "Onze grootste angst is dat er veel auto's met arbeidsmigranten te hard over de Energieweg rijden naar hun woningen. Er wonen hier best veel kinderen en we denken dat dat gevaarlijke situaties kan opleveren." De woningen moeten gerealiseerd worden op een voormalige parkeerplek van Kuzee langs de A58 bij de Sloebrug.

In de binnenstad

Volgens Mark Verhagen van de protestgroep Lammerenburg is het beter dat de arbeidsmigranten ergens anders in Vlissingen onderdak krijgen. "We willen dat die arbeiders, die we volgens ons echt wel nodig hebben, gewoon gaan wonen in lege panden in de binnenstad van Vlissingen. Dat is waar die mensen willen wonen, en niet hier op een akker aan de rand van de stad."

Akker bij Lammerenburg waar arbeidsmigrantenwoningen moeten komen. (foto: Omroep Zeeland)

De protestgroep heeft al een aantal keren gesproken met de gemeente Vlissingen. Die wil het probleem, overlast, van te veel arbeidsmigranten in één woning in de stad juist oplossen door ze te verhuizen naar de randen van de stad. De protestgroep denkt daar dus anders over.

Politiek

Twee oppositiepartijen in Vlissingen, POV en CDA, hebben eind vorige week een motie ingediend. Ze vinden dat arbeidsmigranten fatsoenlijke huisvesting verdienen, maar stellen een andere locatie voor, nl vlakbij het treinstation. Ook is er bezwaar tegen de periode van vijftien jaar die geldt voor een aangewezen locatie. De gemeente noemt dat tijdelijk, maar de partijen vinden dat eigenlijk permanent. Op 27 mei wordt de motie behandeld in de Vlissingse gemeenteraad.

