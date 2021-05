Vierhonderd kookboeken voor mantelzorgers Reimerswaal

Rinus Eckhardt uit Hansweert is een van de eersten die het kookboek in handen krijgt. Hij neemt al acht jaar de zorg op zich van zijn vrouw, die door een agressieve aandoening aan haar bloedvaten snel buiten adem is. Het is niet voor het eerst dat hij een schouderklopje krijgt van de gemeente.

Over het algemeen is het altijd te eten, en dit niet. Nu moet ik zelf aan het werk." Rinus Eckhardt, mantelzorger

"Met pasen kreeg ik chocolade en met de kerst een Zeeuws pakketje met oesters, kruidenboter en alles erop en eraan", legt hij al glimlachend uit. Hij vindt het mooi dat de gemeente dit doet: "Is toch prachtig? Dan denken ze toch aan je met wat je allemaal doet."

Eckhardt kreeg het kookboek overhandigd door wethouder Kees Verburg. "Eigenlijk willen we onze mantelzorgers het hele jaar door in het zonnetje zetten, en dat doen we dan ook op regelmatige basis", en bewust niet alleen op de dag van de mantelzorg in november.

Wethouder Kees Verburg overhandigde een van de boekjes aan mantelzorger Rinus Eckhardt. (foto: Omroep Zeeland)

De cadeaus die gedurende het jaar worden rondgedeeld, staan los van de structurele hulp die de gemeente biedt. "We bieden regelmatig cursussen aan en mensen kunnen altijd terecht met vragen", legt Verburg uit. "Maar we vinden ook dat mantelzorgers een schouderklopje nodig hebben of een andere blijk van waardering en dat doen we dan ook regelmatig."

Wethouder blijf je eten?

Het kookboek wijkt wel af van de vorige presentjes. "Over het algemeen is het altijd te eten, en dit niet. Nu moet ik zelf aan het werk", zegt Eckhardt lachend. Toch valt het boek in goede aarde: "Ik hou van koken. Dus dit komt goed terecht."

Voor vandaag heeft hij er niet zoveel meer aan, want voor het eten vanavond was hij vanmorgen al druk in de weer: "Zelfgemaakte shoarma met zelfgemaakte frietjes." Terwijl hij het vertelt, wordt de wethouder zonder moeite uitgenodigd om vanavond aan te schuiven, maar die slaat het gebaar vriendelijk af, voor nu. "Maar ik kom nog een keer terug."