Reimerswaal en Tholen hebben relatief meeste coronabesmettingen van heel Nederland

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Reimerswaal lijkt het hoge aantal besmettingen maar niet onder controle te krijgen. In geen andere gemeente in Nederland zijn er naar verhouding meer besmettingen. De afgelopen weken stond Reimerswaal vaker bovenaan in de Nederlandse lijst. De afgelopen week zijn er in Reimerswaal 700 besmettingen per 100.000 inwoners.

Sinds vandaag staat er een Zeeuwse gemeente naast Reimerswaal op die landelijke lijst, namelijk Tholen. Daar zijn 653 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd. Het aantal besmettingen blijft ook in Kapelle hoog: 523 besmettingen per 100.000 inwoners. Het levert een tiende plek op in de ranglijst waar je als gemeente liever niet hoog op staat.

Veere is de gemeente waar relatief het minst aantal besmettingen zijn vastgesteld: 168 per 100.000 inwoners. Op onderstaande kaart is het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners van alle Zeeuwse gemeenten in beeld gebracht.

De afgelopen dag heeft het RIVM 169 positieve coronatests in Zeeland geregistreerd. Het gaat om de cijfers van gisterochtend 10.00 uur tot vanochtend 10.00 uur. Twee patiënten uit de gemeenten Goes en Reimerswaal moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn geen nieuwe overlijdens als gevolg van het coronavirus gemeld in Zeeland.

In de laatste periode zijn de meeste nieuwe besmettingen, 35 in totaal, gemeld in de gemeente Tholen, gevolgd door Terneuzen met 28 en Reimerswaal met 24 nieuwe besmettingen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente zo 2 mei ma 3 mei di 4 mei wo 5 mei do 6 mei Borsele 3 11 8 14 13 Goes 3 8 13 13 18 Hulst 1 12 15 20 10 Kapelle 4 7 10 12 3 Middelburg 8 18 21 27 14 Noord-Beveland 1 2 2 3 5 Reimerswaal 12 18 13 41 24 Schouwen-Duiveland 6 16 10 25 2 Sluis 0 2 3 4 9 Terneuzen 2 9 11 22 28 Tholen 19 27 5 32 35 Veere 5 4 4 7 1 Vlissingen 4 14 22 16 7 Totaal Zeeland 68 148 137 236 169

Omdat de aantallen nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM van dag tot dag kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen voor vier Zeeuwse regio's. Op onderstaande kaart is te zien dat het aantal besmettingen op de Bevelanden, Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen nagenoeg gelijk blijft. Walcheren laat als enige regio een duidelijke daling zien.

In de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn deze week drie nieuwe besmettingen vastgesteld. Twee cliënten zijn overleden. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

De verpleeghuizen laten weten dat er op dit moment zeker negen bewoners besmet zijn met corona. Elf cliënten zijn de afgelopen dagen hersteld.