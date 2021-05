Bouwer woningen arbeidsmigranten: 'Het is een gewone woonwijk'

Een impressie van een deel van het plan van Homeflex in Vlissingen. (foto: Homefliex)

Jobse reageert op de aanhoudende protesten van Vlissingers die rond de locaties wonen waar huizen voor arbeidsmigranten moeten komen. Het gaat om een lap grond aan de voet van de Sloebrug, waar woonruimte voor 154 mensen moeten komen; om het terrein op de voormalige sportvelden Baskensburg (350 mensen) en om een akker tussen de wijken Lammerenburg en Bossenburgh (434 mensen).

Maatschappelijke functie

"Ik snap dat mensen er tegenop zien als er in hun eigen woonomgeving zaken veranderen", zegt Jobse. "Als er een groot ziekenhuis gebouwd wordt, wat ook een maatschappelijke functie heeft, verandert er ook ineens van alles. Het heeft gevolgen voor het uitzicht en voor het verkeer, maar het is goed in te passen. Gemiddeld wonen er in ons plan minder mensen dan in de wijk Lammerenburg."

Homeflex zegt zich niet te herkennen in de term 'wooncomplex'. ,,We bouwen kleine woonwijken. Het zijn blokjes met appartementen." Jobse heeft ook bezwaar tegen de term 'arbeidsmigranten'. ,,Wij hebben het over internationale werknemers. Dat klinkt fijner dan arbeidsmigranten." Omwonenden zijn door Homeflex gevraagd om mee te denken, zegt Jobse. Homeflex presenteert de definitieve plannen over een paar weken. Daarna dient het bedrijf een vergunning in bij de gemeente Vlissingen.

