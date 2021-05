Noord-Beveland opent nieuw toeristisch informatiepunt: 'verdieping op informatie van internet'

De VVV van Noord-Beveland sloot in november. Sinds die tijd was er geen plek om informatie te krijgen, dus heeft de gemeente dit tijdelijke TIP geopend: "Dit informatiepunt is tot en met april 2022 geopend. Het geeft ons de ruimte om in alle rust te kijken wat we precies willen en waar we dat willen", aldus wethouder Anja Slenter.

De Zeeuwse VVV's werden een aantal maanden geleden onder andere gesloten omdat toeristen alle informatie op internet zouden kunnen vinden. Dat sluit volgens Slenter niet uit dat er ook nog behoefte is aan een fysiek informatiepunt: "Niet iedereen is is digitaal vaardig genoeg. Ook is het prettig om net even door te kunnen vragen. Je wordt hier net wat verder geholpen. Het is een verdiepingsslag."

Danielle Petit (links) en wethouder Anja Slenter (rechts) openen het Tourist Information Point (foto: Omroep Zeeland)

Het TIP biedt informatie over het eiland Noord-Beveland: "Er ligt een gemeentegids, de Badkoerier en we hebben veel flyers, brochures en kaartjes van ondernemers. We vragen aan ondernemers wat zij te bieden hebben aan toeristen zodat we goed weten wie wat doet en kan."

De organisatie van het TIP komt in handen van Daniëlle Petit van FairtradeUpgrade. In haar winkel is nu een hoek gecreëerd voor het TIP: "Het is heel anders dan mijn winkel, maar ik heb een achtergrond in de dienstverlening. Ik vind het superleuk om mijn winkel nu te combineren met het informatiepunt. Ik kijk er naar uit om een luisterend oor te bieden en mensen verder te helpen."

Petit woont al zo'n 11 jaar op Noord-Beveland en heeft zich het afgelopen jaar extra goed verdiept in Noord-Beveland. Toch denkt ze dat er altijd nog iets valt bij te leren: "Het type vragen en de behoeftes van de toeristen kan ik natuurlijk nog niet helemaal inschatten. Gaandeweg zal ik steeds meer leren en ontdekken wat mensen graag willen weten. Het is een leerproces."