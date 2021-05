'Dissident' Koppejan: 'Niets nieuws dat kritische Kamerleden als Omtzigt de mond worden gesnoerd'

Ad Koppejan (tweede van rechts) in 2012 samen met Pieter Omtzigt (tweede van links) (foto: ANP)

Koppejan en Ferrier stonden te boek als dissidenten binnen het CDA omdat ze niets voelden voor samenwerking met de PVV. Toen CDA-minister Gerd Leers van Asielzaken de 18-jarige Mauro geen verblijfsvergunning wilde geven en van plan was hem uit te zetten naar Angola, kon hij niet op de steun van partijgenoten Koppejan en Ferrier rekenen. Daardoor kreeg zijn plan geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Telefoontje van Rutte

Het leverde Koppejan een telefoontje op van premier Mark Rutte. De Zeeuw werd onder druk gezet, maar veranderde niet van standpunt. "Ik vond het niet erg", vertelde Ad Koppejan in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Door dit soort druk ben ik niet bezweken." Het kostte hem wel zijn landelijke politieke carrière, want Koppejan stond bij de volgende verkiezingen niet meer op de lijst van de partij. Koppejan is tegenwoordig nog wel actief binnen de partij; hij is voorzitter van CDA Zeeland.

De Pieter Omtzigt van toen

Wat er bijna tien jaar geleden gebeurde, lijkt op de situatie met Pieter Omtzigt nu. Hij heeft als Kamerlid felle kritiek geleverd tegen zijn eigen partij vanwege de Toeslagenaffaire en werd door verschillende Kamerleden als 'lastig' gezien. "Ik kan me heel goed verplaatsen in zijn situatie", vertelt Koppejan. "Omdat we vroeger bijna naast elkaar zaten in de Tweede Kamer. Daardoor hebben wij nog altijd contact." Volgens Koppejan moeten ze juist blij zijn kritische Kamerleden zoals Omtzigt.

Ad Koppejan over de situatie in de Tweede Kamer toen en nu

Koppejan is ondanks de vergelijking nog altijd blij met het systeem van de Tweede Kamer. "Het is waardevol en werkt goed. Maar het verdient onderhoud en mensen die daar achter staan." Wel ziet hij wel dat er dingen veranderd zijn. "Het is nu meer theater en dat vind ik zorgelijk. Er wordt al stennis geschopt nog voordat er een debat is begonnen."

Niet terug de Tweede Kamer in

Het oud-CDA-kamerlid doelt daarmee op de moties van afkeuring die de afgelopen maanden zijn ingediend, zoals bij de Toeslagenaffaire. "De daadkracht van de democratie wordt daardoor onderuit gehaald." Koppejan ziet dat door de coronapandemie de druk op Tweede-Kamerleden is toegenomen. Vooral door polarisatie in de samenleving. "Je krijgt als Kamerlid heel wat over je heen. Ik denk soms wel: ik moet er niet aan denken om er nu nog tussen te zitten."