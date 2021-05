Entree van Cadzand-Bad verandert flink

Artist impression van Duinhof Noord in Cadzand. (foto: Compagnie Het Zoute)

Zo'n 100 bewoners en tweede woningbezitters in Cadzand-Bad werden donderdag door de gemeente Sluis bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen aan Boulevard de Wielingen. Het Duinhof is de eerstvolgende plek die aan de beurt is voor de vernieuwingsslag van het kustdorp.

De gedaanteverwisseling van Cadzand-Bad is nog niet ten einde, want ook aan de zuidelijke entree van Cadzand-Bad moet nog hoogbouw komen. Op de plek van Hotel Noordzee en De Wielingen. Het ontwerp-bestemmingsplan leidde vorige maand tot flinke beroering. De gemeente inventariseert momenteel de bezwaren die zijn ingediend.

Ho, stop, tot hier en niet verder

Vanwege de vele bezwaren en zorgen vanuit omwonenden heeft de gemeenteraad de besluitvorming die eerst bij het college van B en W zou liggen, naar zich toegetrokken. De verwachting is dat het plan voor Noordzee-De Wielingen in juni in de raad komt.

Wethouder Peter Ploegaert gaf de toehoorders donderdag wel mee dat de gemeente de toeristische ontwikkeling in Cadzand-Bad nu eenmaal is ingeslagen - vastgelegd in allerlei beleidsplannen - en niet zomaar kan stoppen. Hij erkende dat er ook een groep mensen is die zegt: 'het is wel genoeg geweest' of 'die hunkert naar het Cadzand-Bad van dertig jaar geleden'.

De trein stoppen, wil en kan echter niet, meent Ploegaert. "Het is lastig om tussentijds te zeggen: ho, stop, tot hier en niet verder. Dat zou niet reëel en niet eerlijk zijn om te zeggen tegen degenen die al jaren met plannen bezig zijn."

Duinhof-Noord 'plek met grote betekenis'

Voor Duinhof-Noord ontwikkelt Compagnie Het Zoute samen met aannemingsbedrijf Van der Poel een gebouw met winkels op de begane grond met daarboven 46 appartementen. Die worden verdeeld over vier verdiepingen met daaronder een ondergrondse parkeergarage. De plek van dit Duinhof-Noord is volgens Davy Labeeuw van Compagnie het Zoute een plek met grote betekenis voor de entree van Cadzand-Bad. "Het is de eerste plek die men tegenkomt."

Duinhof is van oudsher een pleintje met winkels en parkeerplaatse. Aan de noordkant is de bebouwing flink verouderd. De afgelopen jaren is op de duinen al appartementengebouw Badhuis gebouwd, is strandpaviljoen Caricole vernieuwd en is hotel De Blanke Top vernieuwd en uitgebreid. Daar komt na dit jaar dus een nieuw appartementencomplex bij.

Flaneren langs winkels

De toehoorders hadden geen aanmerkingen op het bouwplan, vermoedelijk omdat de hoogte beperkt blijft. Maar een aantal mensen vroeg zich wel af of er voldoende belangstelling van ondernemers is om de winkelruimtes onder het appartementencomplex in te vullen.

"Hier moeten we wel aandacht voor houden, zodat het voor mensen aantrekkelijk wordt om te flaneren en te shoppen in Cadzand-Bad", zei wethouder Ploegaert. Davy Labeeuw van Compagnie Het Zoute verzekerde dat de meeste winkels al onder optie zijn. De verkoop start eind dit jaar.

Autoluw

Cadzand-Bad moet zoveel mogelijk autoluw worden, liet Ploegaert weten. Langparkeerders kunnen terecht op de bestaande parkings. Het is niet de bedoeling dat mensen voor langere tijd in de kern parkeren, bijvoorbeeld bij het winkelcentrum op het Duinplein. Of de toegangswegen de toenemende drukte wel aankunnen wordt meegenomen in het onderzoek naar de mobiliteit aan de kust.