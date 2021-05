Goedemorgen! Nieuwe burgemeester, cocaïne aan een scheepsromp en boulevard zonder auto's

Criminelen worden steeds creatiever in hun manieren om drugs via de havens het land in te smokkelen. Duikers van de douane vonden aan de romp van een vrachtschip een metalen kist met vijftig kilo cocaïne erin verstopt. De duikers ontdekten de kist na een tip over het vrachtschip.

De boulevard in Vlissingen moet in de zomermaanden 's avonds en in het weekend ook 's middags worden afgesloten voor auto's en brommers. Dat vindt de POV, een lokale partij in Vlissingen. De boulevard is dan alleen nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De partij vindt dat de boulevards van Vlissingen nu geteisterd worden door lawaaimakende auto's, motoren en brommers.

In de jachthaven van Stavenisse wordt vandaag voor het eerst de Blauwe Vlag gehesen. De jachthaven had nog nooit eerder zo'n vlag. De vlag is een keurmerk voor hygiëne en veiligheid. Gisteren werd bekend gemaakt dat alle Zeeuwse stranden hun vlag houden, op het strand van Cadzand na. Daar is het zwemwater niet schoon genoeg.

En vandaag is ook de laatste dag dat je kunt stemmen voor de Zeeuwse Top veertig. Heb je nog niet gestemd? Breng dan snel je stem uit op de favoriete Zeeuwse liedje.

Het weer:

Er valt vanochtend eerst een enkele bui maar er komen meer opklaringen en zonnige perioden. Vanmiddag wisselen zon, stapelwolken en een lokale bui elkaar af. Bij een matige, aan zee soms vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het niet warmer dan elf graden. Dit weekend wordt het zachter met morgenmiddag wat regen en later op de dag rond de vijftien graden, zondag wordt een uitschieter met maxima van twintig tot 25 graden! Er is dan veel zon en mogelijk valt er een enkele bui.