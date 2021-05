GGD verwacht dat corona-uitbraak in Reimerswaal en Tholen voorlopig nog niet voorbij is

GGD Zeeland en het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Al weken staan de gemeenten in het noordoosten van Zeeland hoog op de coronaranglijst. Reimerswaal en Tholen hebben sinds gisteren relatief meeste coronabesmettingen van heel Nederland. Zij staan op de eerste en tweede plek op de lijst van 352 Nederlandse gemeenten.

De afgelopen week zijn er in Reimerswaal 700 besmettingen per 100.000 inwoners. Op Tholen zijn 653 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd. Het aantal besmettingen blijft ook in Kapelle hoog: 523 besmettingen per 100.000 inwoners. Het levert een tiende plek op in de landelijke ranglijst.

De GGD ziet de afgelopen weken relatief veel clusters in de drie gemeenten. "Deze spelen zich vooral af in de agrarische en voedselverwerkingsbedrijven. Er zijn in deze gemeenten relatief meer agrarische en voedselverwerkingsbedrijven dan in andere Zeeuwse gemeenten", schrijft de GGD in een reactie.

Er komen volgens de GGD ook clusters voor op scholen. "Het aantal clusters in de zorgsector is laag in vergelijking met andere gemeenten."

Jongere leeftijdsgroepen

De GGD ziet dat de besmettingen in Reimerswaal, Tholen en Kapelle zich veelal onder jongere leeftijdsgroepen bevinden. De situatie wordt daarom niet als zorgelijk ingeschat, omdat er volgens de GGD niet snel een extra belasting op de ziekenhuizen uit zal voortvloeien.

De GGD denkt ook dat de gezinsgrootte van invloed is op de hoge besmettingscijfers in het oosten van Zeeland. "Er zijn relatief meer grote gezinnen dan in andere gemeenten in Nederland en Zeeland", schrijft de GGD. "Aangezien besmetting de afgelopen periode met name in de thuissituatie optrad, kan dit mogelijk hebben bijgedragen aan een hoger aantal positieven."

Geen extra stappen

De GGD zegt uitgebreid bron- en contactonderzoek te doen en kijken naar elke cluster afzonderlijk. "Maar omdat er geen overkoepelende oorzaak te vinden is voor de besmettingen hier, en omdat het veelal tieners en jongvolwassenen betreft die besmet raken, kunnen en hoeven we als GGD niet meer te doen dan we al doen."

Het RIVM laat in een reactie weten dat ze zich geen zorgen maken over het oosten van Zeeland. Verschillende gebieden wisselen elkaar als brandhaard af en daar worden geen maatregelen op aangepast. De gebruikelijke adviezen blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand houden.

Inwoners van de gemeente Reimerswaal zeggen zelf dat de basisregels er minder goed worden gehandhaafd. De burgemeester en de GGD zien de oorzaak van de uitbraak vooral in de grote gezinnen in de gemeente. Een verband met de kerk is volgens hen niet gevonden.

