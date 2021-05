Politie houdt verdachte (30) voor steekpartij Goes in België aan.

De 34-jarige man werd gewond op straat aangetroffen, nadat de politie om 22.00 uur de melding kreeg van een steekpartij bij een flatgebouw aan de Boszicht in Goes. Omstanders waren op dat moment al bezig met het verlenen van eerste hulp aan de gewonde man.

Aanspreekbaar

Het slachtoffer was wel nog aanspreekbaar. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Vanwege de ernst van het letsel is er ook een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Goes gevlogen. Een trauma-arts heeft daar geassisteerd bij het stabiliseren van het slachtoffer.

Politieonderzoek na steekpartij bij flatgebouw Boszicht in Goes (foto: HV Zeeland)

De politie heeft vervolgens de locatie deels afgezet voor nader onderzoek. Forensische rechercheurs hebben sporenonderzoek gedaan en er zijn verklaringen van getuigen opgenomen. Uit dat eerste onderzoek kwam de naam van de vermoedelijke verdachte naar voren. Over zijn identiteit wordt nu nog niets naar buiten gebracht.

Aanleiding onbekend

Wat er gisteravond precies gebeurd is bij een flatgebouw aan de Boszicht in Goes is nog onduidelijk. Ook over de aanleiding voor de steekpartij heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

Lees ook: