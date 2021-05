Waarschuwing voor laagvliegende oehoe in Hulst

Een oehoe in Ossenisse. (foto: Arjan van Lomwel)

Daarvoor waarschuwt in ieder geval het politieteam Zeeuws-Vlaanderen. Om het eventuele nest of zijn of haar territorium te beschermen slaat de oehoe zijn vleugels uit en vliegt hierbij rakelings langs mensen, meldt de politie.

Het is niet duidelijk of het om een wilde of een tamme oehoe gaat. Het zou ook kunnen dat het dier is vrijgelaten of uit gevangenschap is ontsnapt. Dan is het dier gewend om op de arm van mensen te landen. Als de arm dan niet wordt uitgestoken, kan het dier naar het hoofd uitwijken. Het is beter om dat te voorkomen: de klauwen van de oehoe zijn vlijmscherp.

Aangevallen door roofvogel

Het gebeurt vaker dat vogels in deze tijd mensen op afstand proberen te houden. Een hardloper werd vorig jaar mei aangevallen door vermoedelijk een buizerd. "Ik was gewoon aan het hardlopen en kreeg ineens een klap op mijn achterhoofd. Ik voelde en zag dat er bloed aan mijn hand zat", zei hij na de aanval. Voor zover bekend heeft de oehoe in Hulst nog geen passanten aangevallen. Het laag overvliegen lijkt genoeg om mensen op afstand te houden.

Een confrontatie met een oehoe kan best angstaanjagend zijn. Oehoe's zijn één van de grootste uilensoorten ter wereld. Ze zijn bijvoorbeeld twee keer zo groot als een ransuil. Oehoe's broeden vrij weinig in Nederland, er zijn maar zo'n dertig broedparen bekend. Ze broeden voornamelijk in het zuidoosten van het land.