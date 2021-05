Nieuwe aanpak ernstig overgewicht boven de Westerschelde

Het gewicht op de weegschaal zegt niet alles (foto: Pixabay)

"Die kilo's die je teveel hebt zijn er niet in één week bijgekomen dus die kun je ook niet in één week kwijtraken", zegt Erpelinck in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Er zijn van die diëten die beloven dat je tien, twintig kilo afvalt in de eerste twee weken, maar dat is niet gezond. Dus bij ons gaat het er niet snel af, maar we hopen wel dat de kilo's eraf blijven."

Vergoed door zorgverzekering

In april zijn de eerste coaches boven de Westerschelde van start gegaan, Erpelinck is een van hen, maar in Zeeuws-Vlaanderen loopt dit project al langer. Het is fijn dat boven de Westerschelde alle randzaken nu geregeld worden door PeriScaldes, zodat wij als leefstijlcoach alleen maar hoeven te coachen."

PeriScaldes is een organisatie die is ontstaan uit de fusie van drie zorggroepen: Ketenzorg Walcheren, Zorggroep de Bevelanden en Zorggroep Schouwen-Duiveland. Erpelinck heeft inmiddels al zo'n honderd mensen geholpen sinds de start van het project. De hulp die mensen krijgen, wordt na een verwijzing door de huisarts vergoed door de zorgverzekeraar.

'Bloedwaarden niet meer goed'

Jacqueline Willemsen is één van de eerste mensen die het programma bij Erpelinck volgt. "Ik kreeg op mijn kop van de diabetesverpleegkundige omdat mijn bloedwaarden niet goed meer waren. Daarom ben ik drie weken geleden aan het programma begonnen."

Het voordeel van dit programma is volgens Willemsen dat het meer is dan alleen diëten. "Het gaat niet alleen over eten en beweging, maar ook over ontspanning. Dit is echt een totaalprogramma. Dat heb ik echt nodig want ik heb het altijd druk in mijn hoofd."

We willen dat je kleine aanpassingen in je leven doet, zodat je er over tien jaar nog steeds profijt van hebt" Tom Erpelinck

"Een traject van twee jaar klinkt misschien als heel lang, maar we hebben niet iedere week contact", aldus Erpelinck. "In die twee jaar heb je zes groepslessen en acht contactmomenten." Mensen denken misschien dat het goed is om heel veel te gaan sporten en dus ook veel af te vallen, maar volgens Erpelinck is dan het risico op een terugval erg groot. "Dan heb je dat jojo-effect. Wij willen juist dat je kleine aanpassingen in je leven doet, zodat je er over tien jaar nog steeds profijt van hebt."

Water in plaats van frisdrank of sap

Een voorbeeld van zo'n levensstijlverandering is volgens Erpelinck het drinkgedrag van mensen. "En dan bedoel ik niet eens alcoholhouden dranken. Als je bijvoorbeeld meer water gaat drinken in plaats van frisdrank of sinaasappelsap heeft dat al heel veel effect." Toch is er niet één standaardaanpak "Ik ga echt per persoon op zoek naar oplossingen."

Het programma is dan ook niet bedoeld voor mensen die een kilootje te veel hebben. "Je moet echt doorverwezen worden door een huisarts. Die doen dat op basis van criteria. Zo moet je een BMI hebben van boven de 30 of van boven 25 in combinatie met een verhoogd risico op hart en vaatziekten."

Diabetes

Jacqueline Willemsen doet vooral mee om te voorkomen dat ze medicatie moet slikken tegen diabetes. "Ik heb eerder door te diëten mijn medicatie weten af te bouwen. Dat leek dus missie geslaagd, maar ik heb mijn huis in Nieuwerkerk verkocht en ben verhuisd naar Middelburg. Dat ging gepaard met veel stress. En in Middelburg heb je nu eenmaal meer verleidingen dan in een dorp als Nieuwerkerk."

Dat weerstand bieden aan verleiding een grote rol speelt, beaamt Erpelinck. "We zijn door onze evolutie erop geprogrammeerd om voor zoveel mogelijk calorieën te gaan en dat werkt goed als je in het bos rondloopt, maar dat doen we vandaag de dag niet meer. Dus het doel is dat je bij wijze van spreken fluitend door de chocofabriek loopt."

'Nee zeggen'

Daarbij is volgens Erpelinck de truc om 'nee' te leren zeggen. "Een handige tip bij bijvoorbeeld het boodschappen doen in de supermarkt, is je de schappen met alle slechte dingen als snoep chips en chocolade vermijdt. Dat kan, want die liggen vaak dicht bij elkaar. Dan hoef je nog maar één keer nee te zeggen."

Tom Erpelinck en Jacqueline Willemsen in Zeeuwse Kamer over leefstijlcoaching

Daarnaast is het volgens de leefstijlcoach erg belangrijk om haalbare doelen te stellen. "Ik kan me wel als doel stellen dat ik eruit wil zien als Rico Verhoeven (de gespierde kickbokser - red.), maar als dat niet lukt is dat een teleurstelling en dan is de verleiding groot om dan maar met een zak chips op de bank te gaan zitten."

Niet meer voor de televisie eten

Bij dit programma gaat het dus om kleine subtiele veranderingen die een blijvend effect hebben. Als voorbeeld van zo'n aanpassing noemt Willemsen dat ze niet meer voor de televisie eet. "We eten nu aan tafel en eten echt met aandacht. Daardoor merk ik echt ieder hapje dat ik eet. En het is ook gezelliger!", lacht ze.

"Aandacht hebben voor je eten is belangrijk", vult Erpelinck haar aan. "Eten doen we niet alleen met onze mond en onze buik, maar ook met onze hersenen. Als je televisie zit te kijken dan hebben je hersenen het eten niet echt geregistreerd en dan pak je sneller nog een bord. Als je echt bewust bent van wat je eet dan hebben je hersens ook gegeten en dan zit je sneller vol."

'Nog een bakje chips erachteraan'

"Dat verschil merk je echt", aldus Willemsen. "Voorheen had ik mijn bord leeg en dan nam ik er gelijk nog een bakje chips erachteraan want dan zat ik nog niet vol. Dat is nu wel anders."

Ze is nog maar drie weken bezig maar merkt al wel verschil. "Er is al twee kilo af. Maar ik maak vooral ook meer ruimte voor ontspanning. Iedere dag zet ik een kwartier mijn telefoon op stil en zet ik een mindfulness-app op zodat ik echt een kwartier lang kan ontspannen." Naar eigen zeggen heeft ze dan ook zin in de rest van die twee jaar.