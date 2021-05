NVM: 'Luister naar professionals om nieuwbouw van de grond te krijgen'

In die woonagenda is een regelmatig overleg tussen gemeenten en provincie opgenomen om te bepalen of de woningen die gebouwd gaan worden ook aansluiten bij de vraag in die regio. Op dit moment hebben zowel de provincie, de gemeenten als de ontwikkelaars een eigen visie op nieuwbouw in de provincie. Volgens Van Hoeve zorgen die botsende visies ervoor dat samenwerken er vaak niet in zit. "We hebben in het verleden gemerkt dat dat drie partijen zijn die niet bevorderend zijn voor de ontwikkeling van woningbouw, laat ik het maar zo voorzichtig zeggen", aldus de makelaarsvoorman.

'Haagse regels werken beperkend'

Daarnaast worden initiatieven ook vaak tegengewerkt door regels uit Den Haag. "Vanuit Den Haag komt een visie, maar die plannen zijn eigenlijk totaal niet onderbouwd. Als we het zo blijven doen, dan kan je mooie plannen maken, maar dan kom je nergens," legt Van Hoeve uit. De makelaar uit Terneuzen hoopt dat de Zeeuwse Woonagenda de manier van denken juist omdraait. "Dat je van onderuit zegt: dit hebben we nodig," vervolgt hij. "Je hebt genoeg regels die het mogelijk maken dat er niet gebouwd kan worden. Het mooie zou zijn dat je nu een visie voor nieuwbouw ontwikkelt in die woonagenda en dat de regels aangepast kunnen worden dat het wél kan."

De komende jaren kunnen er in Zeeland nog zo'n 7.000 woningen gebouwd worden. Een absoluut minimum, denkt Van Hoeve. "Maar de vraag is, met de huidige regelgeving, of je die 7.000 nu gerealiseerd krijgt. Ik denk het niet", sombert Van Hoeve. "Ik denk, in de regelgeving zoals die nu is, dat we van die 7.000 er misschien 4.000 kunnen realiseren", aldus de makelaarsvoorman. "En dat is te weinig."

Gezamenlijk beleid

Toch is Van Hoeve niet helemaal negatief over de nieuwe plannen van de provincie. "Ik denk dat de woonagenda een heel goed initiatief is dat heel goed kan werken, als die drie partijen (provincie, gemeenten en ontwikkelaars) gezamenlijk beleid uitstippelen hoe ze het hier in Zeeland willen ontwikkelen", legt Van Hoeve uit. Maar dan moeten er ook makelaars aanschuiven bij de overleggen vanuit die agenda.