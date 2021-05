Rechtszaak poging doodslag azc Middelburg uitgesteld

De rechtbank in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

De 21-jarige verdachte zou op het slachtoffer zijn afgelopen met een mes en steekbewegingen hebben gemaakt. Ook zou hij het slachtoffer bij de nek hebben gepakt. Na een worsteling waarbij het slachtoffer op de grond viel zou de verdachte hem op het hoofd hebben gestompt en geslagen en de keel hebben dichtgeknepen.

De zaak staat of valt met de vraag of de verdachte getraumatiseerd is door zijn verleden. Als hij getraumatiseerd is, is hij mogelijk niet toerekeningsvatbaar voor de aanval. Hij is rond zijn vijftiende Sudan ontvlucht en heeft daar een burgeroorlog meegemaakt. Na omzwervingen in Europa van Italië naar Frankrijk en België kwam hij in Nederland terecht. Er is nog niet vastgesteld of de verdachte getraumatiseerd is of niet. Dat wil de verdediging graag ter zitting verder onderzoeken door drie deskundigen te bevragen.

Drie deskundigen opgeroepen, één komt naar de zitting

De reclassering, een psycholoog en een psychiater zouden in de zittingszaal moeten helpen om vast te stellen of de verdachte getraumatiseerd is. Alleen de reclassering was vandaag bij de zitting aanwezig. Eén van de andere deskundigen was ziek en de ander zat op Bonaire. Die laatste had wel telefonisch toelichting kunnen geven.

De verdediging, officier van justitie en de rechtbank waren het allemaal eens dat het beter is om de zaak door te schuiven tot iedereen wel toelichting kan geven. Op 2 september behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk.