Mossel-make-over voor Bruinisse: 'Het dorp was eraan toe'

De metamorfose is mede tot stand gekomen met subsidie van de Stichting Renesse: "We zijn hen heel dankbaar dat we met het geld dat we hebben ontvangen, dit hebben kunnen realiseren", vertelt Van Burg.

Ze legt uit dat het hele plein in het mosselthema is uitgevoerd: "Schouwen-Duiveland heeft heel veel kernen en als dorp is het belangrijk om je te onderscheiden. Bruinisse is ons mosseldorp, dat zet ons in binnen- en buitenland op de kaart. Het is goed om dat thema terug te laten komen in het dorp."

De gemeente hoopt dat de metamorfose ervoor zorgt dat de leefbaarheid van het dorp wordt vergroot: "Het moet goed wonen zijn. Het maakt de mensen blijer om in een mooie omgeving te wonen dan in een lelijke. Daarnaast willen we toeristen trekken. We willen een prachtig dorp creëren waar je graag komt."