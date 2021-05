Van Merrienboer: 'Terneuzen uit coronacrisis loodsen is nu het belangrijkste'

Erik van Merrienboer vlak na zijn installatie als burgemeester van Terneuzen, met zijn twee zoons. (foto: Gemeente Terneuzen)

Terneuzen uit de coronacrisis leiden ziet hij als zijn belangrijkste taak, zei hij na afloop van de plechtigheid. ,,Ik denk dat we allemaal voelen dat dit alle aandacht vraag. Niet alleen voor wat betreft gezondheid, maar ook het openen van de samenleving. En tegelijkertijd moeten we ons afvragen: wat leren we van de crisis? Hoe gaat het met onze kinderen? Dat zijn zaken die onmiddellijk op de agenda van een gemeente als Terneuzen staan."

Van Merrienboer wil net als zijn voorganger Jan Lonink voorzitter worden van de Veiligheidsregio Zeeland, zei hij. ,,Die ambitie spreek ik uit. Wat me er leuk aan lijkt, is de samenwerking met het burgemeestersteam. Veiligheid is zo'n essentieel onderdeel van het goed functioneren van onze samenleving. Het past bij een burgemeester van Terneuzen om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus die pak ik graag."

In zijn toespraak sprak hij over samenwerking met de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Een herindeling op korte termijn sluit hij uit.

Erik van Merrienboer (55) geboren in Roosendaal, opgegroeid in Oud-Gastel

getrouwd met Liesbeth, drie zonen (in de leeftijd van 19 en 23 jaar) studie: politicologie in Nijmegen werkte onder meer bij: Sociaal-Economische Raad (SER)

gemeente Eindhoven, onder meer als wethouder mobiliteit, milieu en economische zaken

provincie Noord-Brabant, onder meer als gedeputeerde Ruimte en Financiën

Met de installatie begint voor Erik van Merrienboer het werk pas echt als burgemeester. In de komende weken wil hij kennismaken met de inwoners van de gemeente en ook de kernen bezoeken. Begin juni zit hij voor het eerst als nieuwe burgemeester de gemeenteraadsvergadering voor.

