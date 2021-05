Warm water gaat bij de Sterrenwacht van een leien dakje, zolang de zon schijnt

Bij zonne-energie wordt vaak gedacht aan het opwekken van stroom, maar de zon kan ook gebruikt worden voor het verwarmen van water. "Dat water kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het voorverwarmen van de cv-ketel, het douchewater of water voor de wasmachine", vertelt Niels Hazenoot, projectleider bij de gemeente Middelburg.

De gemeente Middelburg kwam op het idee voor de zonnecollectoren via een Europees subsidieproject om daken in historische steden te verduurzamen: "De installatie van dit systeem is meegenomen bij de renovatie van het leien dak, dat sowieso moest gebeuren, dus dat is mooi meegenomen."

Online meekijken

Sinds september ligt de zonnecollector onder een dakdeel en het wordt sindsdien gemonitord door de gemeente. "We kunnen online zien wat het systeem doet, hoe warm het water in de boiler is en hoe warm het dak wordt", zegt Hazenoot. Het is nog niet mogelijk om vooruit te kijken en te zien wat de energiebesparing zal zijn op jaarbasis, maar opvallend is wel dat het ook werkt op koude dagen. "We zagen bijvoorbeeld dat het water in de boiler tot 30 graden werd verwarmd op winterse dagen. Zolang de zon op de leien schijnt, doet het systeem zijn werk", aldus Hazenoot.

Niels Hazenoot laat het Q-roof systeem zien (foto: Omroep Zeeland)

Na de proefperiode wordt gekeken of het systeem goed werkt en of het rendabel is voor meer monumentale panden in Zeeland. Hazenoot heeft er alle vertrouwen in. "Het is de eerste stap naar het verduurzamen van monumentale panden en ook nog eens onzichtbaar. We hebben het systeem nog niet aangesloten op de cv-ketel, maar dit is makkelijk te realiseren. Ik ben in ieder geval enthousiast over het project en we zijn bezig om in kaart te brengen welke monumentale panden hier in de toekomst voor geschikt zijn."