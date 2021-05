'Schade door kapotte brug bij Bruinisse loopt op tot 50.000 euro per dag'

De brug is al sinds november vorig jaar kapot. De enige manier om met je boot op het Grevelingenmeer te komen is via Bruinisse. De pleziervaart ondervindt hinder, omdat de brug maar een paar keer per dag open gaat. Daarvan ondervindt het wegverkeer weer hinder, omdat automobilisten langer voor een open brug staan.

Bij Bruinisse is naast de, nu nog, kapotte brug jaren geleden een bypass gebouwd. Als de hoofdbrug open staat, dan kan het verkeer altijd over de bypass doorrijden naar de overkant. Maar die bypass wordt nu al maanden gebruikt als doorgaande route, omdat de hoofdbrug stuk is. Als de scheepvaart erdoor wilt, moet de brug van de bypass open en dan ontstaan er meteen files. Met de toenemende drukte in het hoogseizoen zal de overlast er niet minder op worden.

Grote omzetverliezen

De ondernemers aan het Grevelingenmeer missen veel omzet door de kapotte brug. De totale economie op en rond het meer bedraagt jaarlijks zo'n 30 miljoen euro. "Die omzet wordt vooral gedurende het zomerseizoen gehaald. Ik heb ondernemers al horen spreken over een schade, voor de hele recreatiesector langs het meer, van 50.000 euro per dag", zegt regiomanager van HISWA-RECORN Ruurt van der Wel. Over een heel seizoen zou dat oplopen tot een bedrag van ruim drie miljoen euro.

Rijkswaterstaat is zich bewust van het belang van de brug, zeker in het toeristenseizoen, en doet er naar eigen zeggen alles aan om de brug met Hemelvaartsdag weer operationeel te krijgen. "We hopen dat dit lukt, maar we weten het niet zeker. Op dit moment voldoet de brug nog niet aan het maatregelenpakket om veilig gebruikt te worden", laat een woordvoerder weten.

Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa, met een oppervlakte van 140 vierkante kilometer. In het kader van de Deltawerken is het Grevelingenmeer door de Grevelingendam (1965) en de Brouwersdam (1971) van de zee afgesloten en is de zeearm een meer geworden.

"Intern moet er nog goed gekeken worden of alles in orde is voor een zogenoemde CE-markering. De planning was dat alles in april rond zou zijn. Dat blijkt te optimistisch te zijn. Maar de veiligheid is prioriteit, daar doen we geen concessies aan", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Als het voor de start van het seizoen niet lukt wil Rijkswaterstaat in overleg met de sector kijken naar andere/ruimere bloktijden voor de scheepvaart.

Voor HISWA-RECRON is er maar één optie: de brug moet open (foto: Omroep Zeeland)

De scheepvaart kan op dit moment op vijf verschillende momenten, zogenoemde bloktijden, gebruik maken van de sluis die de Oosterschelde met het Grevelingenmeer verbindt. "Maar je bent dan, bij drukte, niet zeker van een plek. We zien dat watersporters daarom vaker het Grevelingenmeer mijden", zegt Van der Wel. Hij pleit ook voor duidelijke communicatie vanuit Rijkswaterstaat, zodat bijvoorbeeld campingeigenaren de toeristen goed kan informeren. "We hebben voorheen zaken in de krant moeten lezen", legt hij uit.

Verschillende partijen hebben aangedrongen op snelle reparatie

De HISWA-RECRON heeft aangedrongen op een snelle reparatie van de brug. Regiomanager Ruurt van der Wel: "Maar als de brug niet snel gemaakt wordt, dan is duidelijkheid naar alle recreatiebedrijven noodzakelijk. Zodat ook bijvoorbeeld campingeigenaren hun gasten goed kunnen voorlichten", zegt hij.

Eerder drong wethouder Ankie Smit van Schouwen-Duiveland ook al aan op een reparatie. Deze week drongen ook twee Tweede Kamerleden daar nog op aan in vragen aan de minister van Infrastructuur.

