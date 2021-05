Opspuiten strand bij Zoutelande van start, in totaal komt er 900.000 kubieke meter zand bij

Een baggerschip zuigt hiervoor het zand op tien kilometer uit de kust op van de zeebodem en perst het vervolgens via een pijpleiding naar het strand. Daar verdelen bulldozers het zand over het strand en de wind zorgt voor verdere verstuiving in het kustgebied. Een deel van het zand komt terecht in de duinen.

Wegeslagen door stormen

Al dat extra zand is nog omdat er vorig jaar met name van de strandvakken tussen Westkapelle en Vlissingen vele meters zand en duin zijn weggeslagen door stormen, terwijl het toch al geen brede stranden zijn. Volgens strandpaviljoenhouders maakt dat het de strandgangers op zomerse dagen wel erg lastig om afstand te houden. Bij hoog water is er namelijk bijna geen strand meer over en dan liggen alle strandgangers bovenop elkaar.

Opspuiten van het strand bij Zoutelande (foto: Aad Kranenburg, Rotterdam)

De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee toegankelijk voor bezoekers, maar het deel van het strand waar daadwerkelijk wordt gewerkt, is afgezet. Dat is verboden gebied, vanwege het gevaar van drijfzand en van de rondrijdende bulldozers en shovels. Verder moeten watersporters een veilige afstand tot het baggerschip houden van minimaal 300 meter.

Kustlijn

Het ophogen van het strand tussen Dishoek en Vlissingen start begin september. In het najaar worden enkele strandvakken bij Renesse opgehoogd. Volgend jaar is het Banjaardstrand bij Kamperland aan de beurt. Met de strandsuppleties houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op z'n plek en blijft Walcheren goed beschermd tegen de zee.