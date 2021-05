Deelnemers genieten ook van virtuele Meidoornloop in Nisse

Door de coronapandemie kon er geen reguliere Meidoornloop gehouden worden, maar wel een alternatieve. Daarbij leggen de deelnemers in kleine groepen het parcours af tussen 10.00 uur en 18.00 uur. De belangstelling was vanmorgen al behoorlijk. "We hebben er ook wel wat publiciteit aan gegeven", aldus De Wilde.

'Virtuele loopjes zijn leuk'

Er waren zelfs deelnemers die al om 9.00 uur gestart waren. Zoals Arthur Stijns uit Oudelande. "Ik heb lekker gelopen, maar één ronde is genoeg vandaag. Ik heb me gisteren nogal uitgesloofd in de tuin, dus ik voel al m'n spieren."

Stijns is blij dat de Meidoornloop op deze manier aangeboden werd. "Ik loop al een jaar of tien zo'n drie keer in de week en dan moet je je loopjes hebben. Ik kan ze ook zelf verzinnen, maar die virtuele loopjes zijn toch wel leuk. Zowel hier als in Zeeuws-Vlaanderen."

Arie Jansen (links) en Jan Arie Baaijens deden mee aan de Meidoornloop in Nisse (foto: Omroep Zeeland)

Jan Arie Baaijens en Arie Jansen kwamen gezamenlijk over de finish op het Dorpsplein in Nisse. "Heerlijk was het", vertelt Jansen, ondanks de regen. "Af en toe een spettertje vanuit de lucht. Als het kacheltje gaat branden, is een beetje vocht wel lekker."

"Ik vind het fantastisch", zegt Baaijens. "Wij wandelen hier ook vaak met het gezin. Ik ken de buurt wel een beetje. Dat is gewoon genieten."

Massastart

Het duo was vroeg gestart. "Ik vind dit wel ontspannen, zonder zo'n massastart", zegt Baaijens. Normaal gesproken starten er honderden atleten tegelijk, maar dat mag niet vanwege corona. "Maar dat schijnt ook z'n charme te hebben. Misschien volgend jaar weer."

Deelnemers voltooien de Meidoornloop in Nisse in kleine groepen (foto: Omroep Zeeland)

Hoeveel deelnemers aan de Meidoornloop meegedaan hebben, is nog niet bekend. De organisatie was heel de dag aanwezig in Nisse.

'Aan coronaregels houden'

"Als er veel deelnemers tegelijkertijd komen, dan moeten ze in groepjes van twee of drie starten", vertelt Jan de Wilde. "We moeten als organisatie toch kijken of de deelnemers zich een beetje aan de coronaregels houden."