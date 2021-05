Actievoerders tegen Brouwerseiland voorzichtig optimistisch

Brouwerseiland, het project om zo'n 300 luxe vakantievilla's op dertien eilandjes in het Grevelingenmeer te maken, was sinds begin november de steun al kwijt van de politiek op Schouwen-Duiveland. Deze week kwam naar buiten dat Boskalis, dat de helft van de aandelen had in Brouwerseiland BV, zich in dezelfde maand ook heeft teruggetrokken.

Teken aan de wand

Volgens Ria Geluk, actievoerder tegen Brouwerseiland, betekent dat niet automatisch dat het hele project van de baan is: "Nee, want dat gaat de Raad van State beslissen over een jaar of later. Maar het is wel een teken aan de wand. Gevoelsmatig zou je het kunnen uitleggen dat Boskalis er ook niet meer in gelooft."

Louis Beeke, actievoerder 'Bescherm de Delta' (foto: Omroep Zeeland)

Ook Louis Beeke van de actiegroep 'Bescherm de Delta' is blij, maar voorzichtig: "Ik denk dat het een goede zaak is dat Boskalis eruit stapt. De kans dat het nu nog doorgaat schat ik op fifty-fifty. Als de zaak bij de Raad van State komt ben ik erbij, want ik wil het volgen tot het einde."

Raad van State in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

In 2019 sprak de Raad van State zich uit tegen Brouwerseiland. Maar er is een kans dat het project nog steeds door zou kunnen gaan. Brouwerseiland BV, dat nu nog maar twee aandeelhouders heeft, heeft een schadeclaim van 32,5 miljoen euro ingediend bij de gemeente. De Raad van State buigt zich waarschijnlijk volgend jaar of later opnieuw over Brouwerseiland.

