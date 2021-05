'Er is geen vierkante meter waar geen poep ligt', SV Walcheren sluit voetbalvelden

De ganzen gedijen goed in de watergang achter de sportvelden van SV Walcheren. Iets te goed naar de zin van de club. "Het lijkt wel alsof alle ganzen van Vlissingen zich 's avonds hier verzamelen", zegt penningmeester Rob Verdam. "Het is echt een groot probleem, want er is geen vierkante meter waar geen poep ligt. Het is echt niet te doen."

Volgens Verdam zijn er elftallen van zijn club die niet meer op de velden willen trainen. "Het is vies en onhygiënisch. We krijgen veel klachten van ouders en hebben daarom bij de gemeente Vlissingen gemeld dat we de velden niet meer willen gebruiken."

Speciale laserpen

De gemeente en de club proberen alles in het werk te stellen om het poepprobleem op te lossen, maar dat is niet gemakkelijk. De gans valt onder de wet natuurbescherming, en dat betekent dat de oplossingen beperkt zijn. "Door de gemeente is een speciale laserpen aangeschaft", zegt Verdam. "Maar de vraag is wie dat gaat bedienen, want dat moet je ook in de avond doen."

Door de gemeente wordt er al extra vaak geveegd en ook de terreinbeheerders zijn druk in de weer met ganzenpoep. "Het is lastig. Een echte oplossing is er niet concreet, maar het probleem is er wel", zegt Verdam. Hij oppert met een knipoog om kunstgrasvelden aan te laten leggen, want: "Kunstgras, dat lusten de ganzen niet."