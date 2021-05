Reimerswaal opnieuw naar verhouding de meeste besmettingen van Nederland

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen werden geconstateerd in de gemeente Reimerswaal. Daar werden 28 inwoners positief getest op besmetting met het coronavirus. Terneuzen en Vlissingen volgen met 22 nieuwe besmettingen.

Twee ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt verder twee ziekenhuisopnames. Het gaat om inwoners van de gemeenten Middelburg en Terneuzen die met ernstige coronaklachten zijn opgenomen in het ziekenhuis. De instantie heeft geen nieuwe sterfgevallen in de registratie opgenomen.

Aangezien de registratie van de nieuwe besmettingen door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat drie van de vier regio's een stijgende zevendagenlijn vertonen, terwijl de regio Noord-Zeeland juist weer iets daalt.

In de onderstaande tabel worden de aantallen besmettingen van de afgelopen dagen per gemeente weergegeven. Daaruit blijkt onder meer dat het verschil in de aantallen nieuwe besmettingen in Vlissingen en Reimerswaal tussen gisteren en vandaag erg groot is. Mogelijk heeft dat te maken met achterstallige registratie die in de cijfers van vandaag bijgewerkt is.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente wo 5 mei do 6 mei vr 7 mei za 8 mei zo 9 mei Borsele 14 13 11 6 6 Goes 13 18 14 13 11 Hulst 20 10 14 6 15 Kapelle 12 3 7 3 4 Middelburg 27 14 28 25 19 Noord-Beveland 3 5 9 9 1 Reimerswaal 41 24 20 17 28 Schouwen-Duiveland 25 2 13 12 4 Sluis 4 9 5 9 5 Terneuzen 22 28 23 14 22 Tholen 32 35 29 29 11 Veere 7 1 3 6 2 Vlissingen 16 7 22 10 22 Totaal Zeeland 236 169 198 159 150

Aangezien de Zeeuwse gemeenten sterk onderling verschillen op het gebied van het aantal inwoners, kunnen gemeenten ook vergeleken worden op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

Reimerswaal weer bovenaan

Daaruit blijkt dat Reimerswaal nu tóch weer de Zeeuwse gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Gisteren had Tholen die positie overgenomen, maar met de cijfers van vandaag erbij wisselen de twee weer van plek in de ranglijst.

Van de dertien Zeeuwse gemeenten zitten er nu acht gemeenten boven de drempel voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. De gemeenten Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Goes zitten daar nét onder.

Reimerswaal landelijk weer op één

De gemeente Reimerswaal is niet alleen de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal van Zeeland. Met 705 besmettingen per 100.000 inwoners staat de Zuid-Bevelandse gemeente ook in de landelijke ranglijst van alle 352 gemeenten staat Reimerswaal weer op één. Gisteren was Reimerswaal even naar de derde plek gezakt.

De Zeeuwse nummer twee, Tholen, staat in die ranglijst nu vijfde. Gisteren stond Tholen nog op plek twee in de lijst. Daarmee had Tholen ook het stokje overgenomen van Reimerwaal als dé Zeeuwse coronabrandhaard, maar die wisseling van de wacht blijkt nu van korte duur.

