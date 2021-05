Fruitbedrijf in Wemeldinge is proeftuin voor automatiseren fruitteelt

Het experiment is mede ingegeven door Jord Feijtel, met zijn 22 jaar de jongste generatie op het bedrijf. Hij pakt de zaken echt anders aan dan zijn voorgangers. "Waar mijn opa en mijn vader nog op hun ervaring en gevoel werkten, wil ik van alles meten om mijn beslissingen op te baseren", zegt hij.

Zo staan er verspreid over de boomgaard kastjes die in de gaten houden of het niet te droog wordt. "Sensoren houden de bodemgesteldheid in de gaten", zegt Jord. "Als het te droog is, gaat er seintje naar de centrale computer. Die kan dan automatisch de irrigatie starten op plekken waar dat nodig is. Zo besparen we een hoop water, voor ons een grote kostenpost."

Dronebeelden

Ook gaat er regelmatig een drone de lucht in om te bekijken hoe het gaat met de bomen. "Op basis van die beelden zien we welke bomen het goed doen, en welke minder", zegt René Bal die namens onderzoeks- en adviesbureau Delphy bij het experiment betrokken is. "Zo kun je per boom bepalen wat er moet gebeuren, dat gaat heel precies."

Bij Feijtel in Wemeldinge is nu een perceel van vijf hectare aangewezen om dienst te doen als laboratorium. "Het bedrijf leent zich bij uitstek voor het inrichten en demonstreren van onze high tech innovaties", zegt René Bal. "Zie het maar als een proeftuin en showroom tegelijk. Zo kunnen we in de praktijk verder testen en onderzoek doen, en dit ook aan andere telers laten zien."

ITEM fieldlab fruitteelt