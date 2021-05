Vrienden uit Yerseke worden grote Europese speler in auto-onderdelen

Het bedrijf bestaat sinds 1989. Toen begonnen Wim de Keijzer en Evert Poelman aan een klusproject. De Keijzer: "We hadden een soort bouwpakket gekocht waarvan we een auto bouwden. Dat vonden mensen mooi en we kwamen er mee in een populair tijdschrift, Aktueel, te staan. Daarna vroegen allerlei mensen of we voor hen ook een auto konden bouwen."

Van bouwpakket naar groothandel

Van het een kwam het ander. Het bedrijf ontwikkelde zich verder en de mannen begonnen ook zelf bouwpakketten voor auto's te maken en te verkopen. Het was toen nog steeds een hobby maar werd uiteindelijk een groothandel in onderdelen met de naam Paruzzi. De Keijzer: "We vonden die naam mooi klinken. Later bleek dat er ook een kledingmerk in Italië was met dezelfde naam. We hebben overwogen het aan te passen maar mensen onthouden de naam makkelijk en het kledingmerk bestaat niet meer, dus hebben we het maar zo gelaten."

Volgens Poelman is de reden dat klassieke Volkswagens zo populair zijn eenvoudig: "De techniek is simpel en het is onverwoestbaar. Als je kijkt naar andere auto's van vijftig jaar geleden bestaan ze waarschijnlijk al niet meer. Bij deze auto's heb je dat veel minder. En ze zijn ook gewoon mooi om te zien."

Unieke auto

Dat beaamt compagnon De Keijzer. In de showroom staat een uniek exemplaar: "Deze komt uit 1967, net als ik. Ik kwam hem tegen in Spanje. Een wijnboer had hem voor zijn vrouw gekocht maar die durfde er niet in te rijden omdat het een lastige auto was. Daarom heeft hij jarenlang binnen gestaan. Toen hebben ze hem tentoongesteld op een beurs in Madrid en wilde ik hem hebben."

De auto, een fastback, heeft minder dan vijfduizend kilometer gereden. Zelfs de banden van vijftig jaar geleden zijn nog in goede staat. Er in rijden doet Poelman niet want dat vindt hij zonde. Het lage kilometertal is uniek. Poelman weet dat er nog één auto van dit type is die veertigduizend kilometer heeft gereden, maar hij denkt dat de kilometerstand van zijn auto uniek is.

Ondanks dat Yerseke niet de meest centrale plaats van Nederland is, hebben de eigenaren nooit overwogen om uit Zeeland te vertrekken volgens De Keijzer: "We zijn hier geboren hè. Nu gaat alles via internet dus is het sowieso geen probleem. Ik denk dat het zelf een voordeel was dat wij in Yerseke zaten. Wij hadden voor internet al in de gaten dat we spullen moesten opsturen omdat mensen niet naar ons kwamen. Concullega's uit de Randstad hadden daar geen zin in en deden dat niet. Dat gaf ons wel een voorsprong."

Drukte dankzij corona

Bij Paruzzi werken zeventien mensen en in de zomer wat meer omdat het dan extra druk is omdat mensen gaan klussen en meer rijden. "Dus hebben ze ook meer onderdelen nodig", aldus Poelman. Sowieso is het volgens hem al een jaar gekkenhuis. "Mensen hebben meer geld en tijd en gaan meer aan oldtimers klussen. Wij hebben het dus hartstikke druk. Bestellingen komen uit de hele wereld. Vooral uit Europa maar ook uit Australië en Amerika."

De toekomst van het bedrijf van Poelman en De Keijzer ziet er dus rooskleurig uit. Ze zijn markleider in Nederland en behoren tot de top van Europa. Plannen om nog groter te worden zijn er niet volgens Poelman: "Nee, het is goed zo. We willen nog wel een paar dingen veranderen in de toekomst, maar we hoeven echt niet per se de grootste van de wereld te worden. Vroeger wilden we graag groot in Nederland worden. Dat zijn we nu, dus het is goed zo."