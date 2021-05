Goedemorgen! Naar school, ganzenpoep en kevers

Walcheren heeft heel veel last van poepende ganzen (foto: Omroep Zeeland)

Door een grote hoeveelheid ganzenpoep zijn twee voetbalvelden van sportvereniging Walcheren niet meer bruikbaar. Ouders en spelers klagen over de uitwerpselen bij het bestuur van de club uit Vlissingen. "Het lijkt wel alsof alle ganzen van Vlissingen zich 's avonds hier verzamelen", zegt penningmeester Rob Verdam. Volgens Verdam zijn er elftallen van zijn club die niet meer op de velden willen trainen. De gemeente en de club proberen alles in het werk te stellen om het poepprobleem op te lossen, maar dat is niet gemakkelijk.

Twee mannen uit Yerseke hebben al 32 jaar bedrijf in Volkswagen-onderdelen en zijn inmiddels de grootste van Nederland. Wim de Keijzer en Evert Poelman hebben in 1989 Paruzzi Classic VW Supplies opgericht. Ze zijn beiden compleet gek van VW. De Keijzer: "We hadden een soort bouwpakket gekocht waarvan we een auto bouwden. Dat vonden mensen mooi en we kwamen er mee in een populair tijdschrift, Aktueel, te staan. Daarna vroegen allerlei mensen of we voor hen ook een auto konden bouwen." Van het een kwam het ander.

Actievoerders tegen Brouwerseiland hebben goede hoop dat het project niet doorgaat. Afgelopen week werd bekend dat baggerbedrijf Boskalis, de grootste aandeelhouder in Brouwerseiland BV, zich heeft teruggetrokken. Brouwerseiland, het project om zo'n 300 luxe vakantievilla's op dertien eilandjes in het Grevelingenmeer te maken, was sinds begin november de steun al kwijt van de politiek op Schouwen-Duiveland. Deze week kwam naar buiten dat Boskalis, dat de helft van de aandelen had in Brouwerseiland BV, zich in dezelfde maand ook heeft teruggetrokken.

Het is vanochtend eerst bewolkt en nogal buiig, maar in de loop van de ochtend wordt het droger en kunnen er uit het zuidwesten enkele opklaringen komen. Vanmiddag komen er meer opklaringen, maar lokaal kan ook nog een bui vallen, mogelijk met onweer. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidwest, de maximumtemperatuur 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht wordt het rustig en overwegend droog weer. Er is vrij veel bewolking, minimum rond 10 graden. Morgen overheerst de

bewolking en vooral landinwaarts kan soms wat regen vallen.