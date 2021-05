Leerlingen willen Anne Frankboom bij school in Oostburg

Kinderen uit Oostburg willen een Anne-Frankboom. (foto: De Beverburcht)

"Ik schrijf u deze brief omdat wij graag een herdenkingsboom willen van Anne Frank want zij keek uit het raampje naar de boom", schrijft Luna. "We willen aan de Tweede Wereldoorlog denken, want daar willen we de slachtoffers mee herdenken", schrijft Esmee in haar brief.

Anne Frank keek vanuit haar onderduikadres uit op een mooie kastanjeboom. Ze schreef daar regelmatig over in het dagboek dat ze bijhield. Dat dagboek is later uitgegeven als 'Het Achterhuis' en wereldberoemd geworden.

Omgewaaid

De boom achter het huis aan de Prinsengracht in Amsterdam is er niet meer, die is in 2010 omgewaaid, maar stekjes en zaailingen van de beroemde paardenkastanje zijn er nog wel. Veel scholen hebben inmiddels zo'n Anne Frankboom geadopteerd.

Volgens juf Conny Tange zijn de leerlingen zelf met het idee gekomen om een boom aan te vragen. "We zijn als school al een aantal jaar druk bezig met herdenken." Het verhaal van Anne Frank werd besproken in de les. "De leerlingen vroegen of het niet leuk zou zijn als we in Oostburg ook zo'n boom zouden krijgen."

Bedankt voor uw moeite

Alle leerlingen van de Berenburcht doen een suggestie voor een plekje voor de boom: op de Markt, bij de fontein, op de plek waar de kerstboom altijd staat. De brief is gericht aan de burgemeester van Sluis. Die heeft nog niet gereageerd, maar de raadscommissie praat op 18 mei over de brief.

"Neem rustig de tijd om na te denken", zegt Ossama. "Misschien is het duur voor u, maar misschien kunt u geld beschikbaar maken." En André sluit zijn brief af met: "Alvast bedankt voor uw moeite, en we zouden graag uw antwoord tegemoet komen."