Ria voelt de wind door haar haren dankzij het Zeeuws Heldenfonds: 'Het is een hele grote zegen'

Want Ria Borghols geniet, bijna wekelijks, van de duofiets die zorgboerderij 'Rust na Onrust' in Schore aan heeft kunnen schaffen. Met dank aan het Zeeuws Heldenfonds. De duofiets, waarvoor ze 3.000 euro subsidie kregen, wordt ingezet voor cliënten van de zorgboerderij. Vrijwilligers fietsen met cliënten door de Zak van Zuid-Beveland.

Vijfenzeventig kilometer verderop zijn ze ook blij. Stichting 'd'ouwe kerke' kreeg drie jaar geleden 35.000 euro uit het Zeeuws Heldenfonds. Bedoeld voor de inrichting van het vernieuwde dorpshuis in en aan de oude kerk in Retranchement. "We zijn heel blij want dit is echt een impuls voor het dorp", zegt Hans Vercouteren van de stichting.

Papieren rompslomp

Toch is het volgens Vercouteren niet zo dat zo'n subsidieaanvraag van een leien dakje gaat. "Het is een papieren rompslomp en daar moet je doorheen." Directeur Kees van Hoepen van zorgboerderij 'Rust na Onrust' beaamt dat: "Gelukkig hebben we daar kundige mensen voor, want zonder hen had ik het niet kunnen doen denk ik."

Hans Vercouteren in de kerk, tevens het dorpshuis, van Retranchement. (foto: Omroep Zeeland)

Ria Borghols is ondertussen met vrijwilligster Annette Leendertse naar de Werfdijk van Hansweert gefietst. "Dit is een zaligheid", zegt Ria. "Ik ben heel blij dat de fiets er is want hiermee kan ik tenminste weer even fietsen. Iets wat ik jammer genoeg zelf niet kan."

Maar volgens vrijwilligster Anette gaat het niet alleen om het fietsen. "Je kunt een-op-een-gesprekken hebben met cliënten, komt situaties tegen onderweg en je hebt daardoor andere gesprekken." En voor de vrijwilligers is er nog een voordeel aan het fietsen. "Ja het is goed voor de conditie", lacht Annette.

125.000 euro

Voor dit jaar stelt de provincie 75.000 euro beschikbaar en de Zeeuwse gemeenten samen 50.000 euro. Het totaalbedrag van het Zeeuws Heldenfonds bedraagt daarmee 125.000 euro. Volgens provinciebestuurder Harry van der Maas heeft het Oranjefonds toegezegd dat bedrag minimaal te zullen gaan verdubbelen.

Dat gebeurde ook in de afgelopen jaren sinds het Zeeuws Heldenfonds werd opgericht in 2018. In totaal zijn er de afgelopen drie jaar vijfentachtig aanvragen geweest waarvan er zevenendertig zijn toegekend voor in totaal 370.000 euro. Alleen projecten die een maatschappelijke impact hebben ontvangen uiteindelijk subsidie. De provincie heeft toegezegd dat ook volgend jaar, projecten en initiatieven, gebruik kunnen maken van het fonds.