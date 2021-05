Eigenaar oehoe Hulst: 'Hij wil alleen maar knuffelen'

De vogel nam vanmorgen plaats op een hek op het schoolplein. De leerlingen van de school waren onder de indruk van de vogel. Medewerkers van de dierenambulance hebben geprobeerd om de uil te vangen, maar dat is niet gelukt. De oehoe zat na zijn avontuur bij de school op een dak van een woning aan de Ernest Claesstraat.

De politie waarschuwde vorige week al voor de oehoe in Hulst, die rakelings langs mensen scheerde. De vogel verwondde geen mensen, maar joeg hen wel de stuipen op het lijf met zijn of haar duikvluchten.

De oehoe is neergestreken op het dak van een woning in Hulst (foto: Tanya Maes)

De vogel is in april ontsnapt in Sint-Niklaas in België, vertelt zijn eigenaar Tommy Breyaert. ,,Ik ben hem al twee maanden kwijt. We hebben al van alles geprobeerd om hem te vangen. Voedsel neerleggen, hem vangen met een net, maar we krijgen hem niet te pakken."

Vogels die in gevangenschap leven, zijn gewend om naar mensen toe te komen om voedsel te halen. "Maar met deze vogel heb ik nog niet kunnen trainen", vertelt zijn eigenaar. "Hij is nog jong, hij is geboren in oktober vorig jaar."

Egel

Breyaert maakt zich zorgen. Niet dat zijn oehoe verhongert, want eten doet hij wel. "Hij is zelfs al gezien met een egel". Hij is wel bang dat iemand de vogel iets aandoet. "Ik hoop dat we hem zo snel mogelijk te pakken krijgen. Zelf ben ik gisteren geopereerd aan mijn rug, dus ik kan vandaag niet komen, maar we doen er echt alles aan."

Ook valkenier Marina Bliek uit IJzendijke denkt dat de uil geen honger heeft. Voedsel is er genoeg in de stad voor een oehoe, die normaal gesproken muizen, ratten, duiven en andere vogels eet. De dierenambulance doet geen nieuwe poging om de oehoe te vangen, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming. Vanmorgen is de ambulance wel uitgerukt omdat de oehoe bij een school zat.

