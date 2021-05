Oehoe zorgt voor opschudding bij school in Hulst

De oehoe zit inmiddels op een dak van een woning (foto: Omroep Zeeland)

De politie waarschuwde vorige week al voor de oehoe in Hulst, die rakelings langs mensen scheerde. De vogel verwondde geen mensen, maar jaagde hen wel de stuipen op het lijf met zijn of haar duikvluchten.

De vogel is waarschijnlijk in april ontsnapt in België. Eerdere pogingen om het dier te vangen zijn mislukt. ,,De oehoe kan denk ik zelf voor zijn of haar voedsel zorgen", zegt Marina Bliek van Valkeniershof IJzendijke. Vogels die in gevangenschap leven, zijn gewend om naar mensen te komen voor eten.

Dat het dier nu steeds wegvliegt, is volgens Bliek een teken dat de oehoe geen honger heeft. Een oehoe eet muizen, ratten, duiven en andere vogels. ,,Deze uil zoekt wel duidelijk mensen op", zegt Bliek. ,,Een wilde oehoe is bang voor mensen. Die zie je echt nooit, en zeker niet in een stad. Ik denk zelfs dat de vogel gewend is aan kinderen, omdat hij ze vandaag opzocht bij de school. Hij komt vast van iemand die zelf kinderen heeft."