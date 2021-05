Het blijft druk in de Zeeuwse ziekenhuizen met coronapatiënten

IC-verpleegkundigen in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

De topdrukte op de corona-verpleegafdelingen en op de IC's in ziekenhuis Adrz en ZorgSaam is in maart begonnen met patiëntenaantallen van boven de dertig. Sinds vijf weken liggen de aantallen boven de veertig.

Adrz: 26 patiënten, acht op de IC

Ziekenhuis Adrz in Goes verpleegt 26 Covid-patiënten, achttien van hen op de verpleegafdeling en acht op de IC. Het merendeel van de patiënten komt uit Zeeland: 23 patiënten. Twee patiënten komen uit Zuid-Holland, één patiënt uit het buitenland.

ZorgSaam: vijftien patiënten, vier op de IC

In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen worden vijftien Covid-patiënten behandeld, elf van hen op de verpleegafdeling, vier op de IC. Ook in ZorgSaam zijn drie patiënten opgenomen van buiten de regio. Twaalf patiënten komen uit Zeeland.

Het totaal aantal Zeeuwse patiënten ligt in werkelijkheid iets hoger, omdat ziekenhuizen in de regio Zuid-West regelmatig patiënten van elkaar overnemen. Ook in ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom worden patiënten uit Zeeland verpleegd.

De ziekenhuizen kunnen de zorgvraag nog aan, door intensieve samenwerking met ziekenhuizen in de regio. Voortdurend worden patiënten onder elkaar verdeeld. Maar "de rek is eruit", zeiden crisiscoördinatoren Sjors van Lieshout van Adrz en Melissa Meiresonne van ZorgSaam eerder tegen Omroep Zeeland. De ziekenhuizen werken aanhoudend met vermoeid personeel op volle capaciteit.