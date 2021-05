Waterschap Scheldestromen houdt miljoenen over, maar dat is ook hard nodig

Het waterschap gaat onder meer over het waterbeheer (foto: Gina Heynze)

De oorzaken van de overgebleven 5,7 miljoen in 2020 zijn uitgestelde werkzaamheden door corona en incidentele meevallers. Zo was de dividendopbrengst van de Nederlandse Waterschapsbank 2,4 miljoen meer dan begroot. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van 2020.

Hoe houd je 5,7 miljoen over?

In totaal werd vorig jaar 125,1 miljoen euro uitgegeven en kwam er 130,8 miljoen euro binnen aan waterschapsbelasting en andere inkomsten zoals erfpacht. Van het verschil van 5,7 miljoen is ongeveer een miljoen euro te verklaren door projecten die gepland stonden voor 2020, maar dit jaar pas gerealiseerd worden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen die werknemers niet konden volgen door de coronacrisis. Ook projecten waarbij het waterschap omwonenden wil betrekken liepen soms vertraging op omdat bijeenkomsten niet mogelijk waren.

Het waterschap zorgt onder meer voor schoon water, veilige wegen en droge voeten. Dat doen ze door rioolwater te zuiveren, bermen te maaien en waterkeringen, dijken en gemalen te onderhouden.

Waterschap Scheldestromen bespaarde in 2020 ook een hoop geld tegen wil en dank. Zo bleek 15 fte aan personeel niet in te vullen, zegt Denis Steijaert. "Vooral mensen voor technische functies in het veld en grondmakelaars zijn lastig te vinden. Dat gaat moeizamer dan voorheen."

De rest, 4,7 miljoen euro, bestaat uit meevallers. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Extra kosten komende jaren

Waterschapsbestuurder Denis Steijaert is blij met de extra miljoenen. "We staan de komende jaren voor grote opgaves die fors meer geld gaan kosten. Zo zorgen langdurige droogteperiodes en pieken in regenval voor extra kosten aan het watersysteem."

Waterschap Scheldestromen staat voor grote uitdagingen (foto: Omroep Zeeland)

Ook het versterken van de dijken om droge voeten te houden, is een grote kostenpost. Tegen 2050 moeten alle dijken op orde zijn voor de zeespiegelstijging.

Stijging waterschapsbelasting

Eerder maakte het waterschap al bekend dat de waterschapsbelasting dit jaar zou stijgen ten opzichte van 2020. De stijging varieert van drie procent voor huishoudens met een huurhuis tot een stijging van bijna vijf procent voor huishoudens met een koopwoning.

Die stijging is nodig vanwege de eerder genoemde uitdagingen. Zoals waterschapsbestuurder Steijaert het toen verwoordde: "We willen onder andere dat de Zeeuwen zich niet druk hoeven te maken over de dijken de komende jaren."

