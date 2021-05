HZ heropent beperkt de deuren, 450 studenten per dag welkom

De afgelopen maanden mocht de school zo'n tweehonderd studenten ontvangen, nu zijn dat er ongeveer vierhonderdvijftig per dag. Dat kan niet tippen aan de duizend die er normaal over de vloer lopen.

Toch is Antoine Kunst tevreden met deze kleine verruiming: "We hoorden vaak dat het sociale aspect van elkaar zien werd gemist. Op deze manier krijg je dat weer een beetje georganiseerd. Ik denk dus zeker dat dit zoden aan de dijk zet."

Geen toegangsbewijs

De school kan aan de roosters zien hoeveel studenten zich per dagdeel in het gebouw bevinden. De studenten zijn per mail geïnformeerd op welke dag ze naar school mogen en daarin wordt meteen de nadruk gelegd op het bestellen van de gratis zelftest.

"Het is hun eigen verantwoordelijkheid om dit te doen, maar we controleren niet aan de deur. Een negatieve testuitslag is geen toegangsbewijs, de overheid verplicht dit niet. We houden ons aan het landelijk beleid, omdat het anders lastig uit te leggen is als wij het controleren en andere hogescholen bijvoorbeeld niet", vertelt Kunst.

Directeur bedrijfsvoering Antoine Kunst bij de ingang van de HZ University of Applied Sciences in Vlisingen (foto: Omroep Zeeland)

Vanuit de overheid wordt wel gemonitord hoeveel testen er per week worden besteld. Op die manier wordt bijgehouden of studenten echt dit advies opvolgen. Kunst maakt zich weinig zorgen: "We zullen het meemaken of ze zich eraan houden of niet, maar we hebben als school de basismaatregelen opgevolgd."

Hij somt ze op: "We hebben looproutes, iedereen moet een mondkapje dragen bij verplaatsingen, we hebben de stoelen op anderhalve meter afstand gezet, je kunt je handen desinfecteren bij de ingang, kortom we hebben een veilige situatie gecreëerd voor zowel student als medewerker."

Routeplan

Voor na de zomer ligt er al een routeplan klaar op de HZ. De verwachting is dat er dan meer studenten mogen komen, mits de besmettingscijfers gedaald zijn. Kunst: "Het is koffiedik kijken, ik kan niets beloven. Daarom vind ik het heel belangrijk dat iedereen die naar school komt een zelftest doet. Op die manier kunnen we in ieder geval in kaart brengen wie mogelijk besmet is en zo de besmettingen terugbrengen."