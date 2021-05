Hulp voor recreatieondernemers die willen vergroenen

Ondernemers denken na over hergebruik van mosselschelpen. (foto: Omroep Zeeland)

Impuls steunt recreatieondernemers die hun bedrijf willen vergroenen. Het gaat om projecten om bijvoorbeeld afvalwater te hergebruiken, minder CO2 uit te stoten of energie te besparen. "Wij brengen ondernemers in contact met adviseurs die ze verder kunnen helpen", zegt Wies Buysrogge van Impuls.

Daarnaast kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor een 'voucher'. Dat is een subsidie, afkomstig van bijvoorbeeld de provincie Zeeland of Europa, die een deel van de kosten kan dekken. "We gaan ervan uit dat de ondernemer zelf ook een bijdrage levert", zegt Buysrogge. "We gaan uit van de helft. En we vragen als tegenprestatie aan ondernemers of ze iets willen vertellen over hun ervaringen."

Zeep van sinaasappelschillen

Vertellen doet Don van Vliet van strandpaviljoen Haven van Renesse graag. Over de koffieprut die hij inzamelt en die vervolgens naar een oesterzwammenkwekerij in Rotterdam wordt gebracht. De oesterzwammen die groeien op de resten van zijn koffiemachine komen vervolgens weer terug naar Renesse. En over de sinaasappelschillen waar een ander bedrijf weer zeep van maakt.

"We hoorden dat het mogelijk is om van alles van mosselschelpen te maken. We hoorden dat er terrasmeubilair van gemaakt wordt, en wetsuitpakken. Het leek ons heel gaaf om te onderzoeken wat er allemaal kan. Dat is de fase waar we nu inzitten. Bij Renewi, de afvalverwerker, zijn ze nu mosselschelpen aan het schoonmaken, aan het vermalen en aan het bekijken wat er allemaal inzit."

Enthousiast

Van Vliet heeft de stille coronaperiode gebruikt om na te denken, vertelt hij. "De coronatijd heeft ons juist tijd en energie gegeven om goed over dit soort dingen na te denken. De wereld is aan het veranderen, dus we moeten ook wel. Daarnaast is het ook verschrikkelijk leuk. Dit is ons vak. Hier hebben wij invloed op, dus ik vind het logisch om na te denken over wat wij kunnen doen. Ik word er enthousiast van."

