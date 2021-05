'Het vertrouwen tussen Zeeland en Den Haag gaat de goede kant op'

Knops maakte samen met lokale en regionale bestuurders een fietstocht langs verschillende locaties in Vlissingen. De bezochte plekken hebben op één of andere manier met het compensatiepakket te maken, of krijgen dat in de toekomst. De fietstocht begon bij het Innovatiepunt KAAP op de Kenniswerf in Vlissingen, ging verder naar het Stationsplein in Vlissingen en eindigde bij het justitieel complex (JCV) dat in Vlissingen gebouwd wordt.

'Energie in de plannen'

Knops sprak over de potentie van het gebied en over dat er 'zo veel energie in de plannen zit'. Zeeland hoeft volgens Knops niet bang te zijn dat het nieuwe kabinet een stokje steekt voor de uitvoering van het compensatiepakket. "De afspraken zijn vastgelegd, dus een volgend kabinet gaat hier meer door."

Voorzichtige herstel

Wethouder Albert Vader van Vlissingen reageert ook positief. Hij vindt het goed dat de staatssecretaris zelf poolshoogte komt nemen. "Het vertrouwen was vorig jaar weg. Maar herstelt zich nu langzaam. Als de inwoners dan ook daadwerkelijk iets gaan merken van het compensatiepakket, denk aan kortere treintijden naar de Randstad volgend jaar, zijn we op de goede weg."

Voor het niet doorgaan van de bouw van de marinierskazerne is een jaar geleden een compensatiepakket afgesproken. Er komt een kenniscentrum op het gebied van water en voedsel, een groot justitieel complex met een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) - dat is een soort supergevangenis voor zware criminelen - snellere treinverbindingen naar de Randstad, een huisartsenopleiding en nog meer.

In totaal wordt er voor 650 miljoen euro in Zeeland geïnvesteerd.

Het compensatiepakket t.w.v. 670 miljoen euro zit ook in de één miljard. In juni 2020 werd het bestuursakkoord waarin het compensatiepakket voor Zeeland werd vastgelegd getekend.. (foto: ANP)

