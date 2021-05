Beyoncé wil een Anne Frankboom en schrijft brief aan de burgemeester

Volgens juf Conny Tange zijn de leerlingen zelf met het idee gekomen om een boom aan te vragen. "We zijn als school al een aantal jaar druk bezig met herdenken." Het verhaal van Anne Frank werd besproken in de les. "De leerlingen vroegen of het niet leuk zou zijn als we in Oostburg ook zo'n boom zouden krijgen."

Omgewaaid

De echte Anne Frankboom is in 2010 in Amsterdam omgewaaid. Maar stekjes van de beroemde paardenkastanje, die Anne kon zien vanuit haar onderduikadres, zijn er nog wel. Veel scholen hebben inmiddels zo'n stekje gepland. De kinderen weten heel goed wat ze met de kastanje willen: "Wij willen de boom om naartoe te gaan om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken", zegt Tess de Puit (10). De brieven liggen op het gemeentehuis en de kinderen wachten op antwoord.

Beyonce, Alwin, Tess, Luna en Iske-Me. (foto: Omroep Zeeland)

