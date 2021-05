Door rugby weer aan het werk: De Harde Leerschool start in Zeeland

De Harde Leerschool werd bijna zes jaar geleden opgericht vanuit het idee dat rugby een betere toekomst kan bieden aan jongeren. Deelnemers worden klaargestoomd voor een opleiding of een baan. "Rugby heeft kernwaarden die ook belangrijk zijn bij het vinden van een baan: respect, discipline, omgaan met autoriteit en het spelen in teamverband.", legt Dirk Danen, rugbyspeler bij het Nederlands elftal en trainer, uit.

Een andere trainer, Ed Oskam, vertelt dat de school het zelfvertrouwen van de deelnemers vergroot: "Iedere ochtend wordt er gesport en iedere middag staan de deelnemers voor de spiegel om aan de slag te gaan met wie ze zijn, wat ze willen en wat hen blokkeert. Vaak ontbreekt het zelfvertrouwen en inzicht. Na alle trainingen zien we een groei in het zelfvertrouwen, inzicht en perspectief."

Kamp Van Koningsbrugge

Oud-commando en Middelburger Ray Klaassens, bekend van het tv-programma Kamp Van Koningsbrugge, wil de jongeren een boodschap meegeven: "Bij sommige mensen zit het leven meer tegen dan bij anderen. Als je het geloof in jezelf of in je identiteit verliest, is het heel moeilijk om in je eentje op te krabbelen. Wij willen een steuntje in de rug bieden, een veilig kader."

Volgens Klaassens zit er genoeg kracht in de deelnemers om weer terug op de arbeidsmarkt te komen: "We gaan die kracht met elkaar ontdekken. Ze moeten het zelf doen en zelf willen. Jongeren moeten commitment hebben. Alles stap voor stap benaderen en hun muur afbouwen. Na acht weken zijn ze een totaal ander persoon."

Harde Leerschool van start in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was een van de aanwezigen bij de aftrap. Knops heeft de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda gevolgd. Hij is in Zeeland vooral bekend van het compensatiepakket dat onze provincie kreeg na het mislopen van de marinierskazerne.

Staatssecretaris komt terug op marinierskazerne

Knops kwam daar vandaag nog even op terug. "De mariniers wilden niet naar Zeeland, maar nu zijn de commando's er wel." Knops benadrukt dat de jongeren vooral belang moeten hechten aan kameraadschap, omgaan met tegenslag en verantwoordelijkheidsgevoel. "Ik gebruik in mijn werk nog dagelijks mijn tijd bij defensie."

De Harde Leerschool geeft nu alleen nog les aan mannen: "Dat komt omdat alleen mannen zich hebben ingeschreven, maar vrouwen mogen ook meedoen. Misschien krijgen we in Zeeland wel de eerste vrouwelijke deelneemster!", vertelt Danen.

Het traject duurt acht weken. Tachtig procent van de deelnemers rondt De Harde Leerschool af en de helft vindt ook daadwerkelijk een baan.