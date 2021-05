Zeeuwse weekcijfers coronabesmettingen dalen niet

Zeeuwse coronacijfers (foto: Omroep Zeeland)

De laatste acht weken komt het weekcijfer niet onder de duizend. Het aantal coronasterfgevallen in Zeeland neemt sinds half maart wel af.

Derde golf houdt aan

Even terug naar vorig jaar. De eerste besmettingen werden toen half maart 2020 in Zeeland geconstateerd. Er was direct daarna ook een eerste golf. In de zomer leek corona weg te ebben maar in het najaar van 2020, nadat de testcapaciteit fors was uitgebreid, kwam er een tweede en derde golf in onze provincie, net als in de rest van Nederland. De derde golf houdt nog steeds aan.

Overlijdens

In de tweede week van maart dit jaar telde Zeeland zeventien doden als gevolg van corona. In de laatste week van maart waren er nog twaalf overlijdens te betreuren. Inmiddels zijn die cijfers gezakt. Vorige week nul, de afgelopen week twee corona-sterfgevallen.