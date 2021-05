Een zelftest doen om naar school te kunnen, Lisa heeft het ervoor over

Via een webshop van de HZ kunnen studenten met inloggegevens een gratis zelftest bestellen. "Dit moet je een paar dagen van tevoren doen, maar je kunt er wel gelijk twee bestellen. Op die manier kun je vooruit plannen en heb je er een reserve mocht je het een keer vergeten", vertelt Lisa.

De uitslag wordt bij de ingang van de school niet gecontroleerd, studenten zijn dus zelf verantwoordelijk. "Ik snap dat wel", zegt Lisa. "Je hebt natuurlijk toch te maken met de privacywet. Ik hoop wel dat iedereen het doet, want alle kleine beetjes helpen."

Concentratieproblemen

De online lessen was Lisa inmiddels al meer dan zat: "Ik kon me lastig concentreren en het was erg vermoeiend om de hele dag achter de laptop te zitten. Na een aantal online colleges luisterde ik er meer naar als podcast en deed ik tussendoor andere dingen. Wij hoefden namelijk de webcam niet aan te zetten."

Het liefst zou Lisa iedere dag weer naar school gaan, maar dit is in ieder geval een begin. "Hier kan ik tenminste mijn aandacht bij de les houden. Het is een stuk interactiever en dat maakt de les ook interessanter", zegt ze.

Student Lisa Verboom uit Arnemuiden is blij dat ze weer een dag per week naar school kan (foto: Omroep Zeeland)

Na een negatieve testuitslag pakt Lisa haar tas in en rijdt naar school. Eenmaal aangekomen bij de ingang zet ze haar mondkapje op en desinfecteert haar handen. "Het is gek om hier weer te zijn. Ondanks dat er meer studenten in het gebouw mogen, is het vooralsnog erg rustig", zegt ze.

Het meest heeft ze haar medestudenten en leuke docenten gemist. Over de veiligheid maakt ze zich niet zo'n zorgen. "Er zijn gelukkig looproutes binnen de school en niet alle opleidingen mogen op dezelfde dag aanwezig zijn. In het lokaal zit je anderhalve meter uit elkaar, dus stel dat niet iedere student zichzelf test, dan zorgen de genomen maatregelen er in ieder geval voor dat ik veilig naar school kan", aldus Lisa.