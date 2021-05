Hulster zonnetrein rijdt weer (maar de eerste rit ging niet helemaal goed)

De zonnetrein arriveert op de Grote Markt in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Met mondkapje op en de rollators in de aanhangwagen, verliep het eerste reisje niet helemaal gesmeerd. Halverwege, bij Klingspoor, net over de grens, kwam het treintje vast te zitten in de berm. Een boer uit de buurt moest de zonnetrein en de passagiers er met een jeep uittrekken.

Een kopje koffie en alles is weer vergeten, zelfs de tijd

Maar een kopje koffie en ijsje bij de ijshoeve De Boey in Sint Gillis Waas maakten veel goed en toen de ouderen op de Grote Markt in Hulst arriveerden en mochten gaan shoppen, was alles weer bijna vergeten. Zelfs de tijd; de vertrektijd welteverstaan. Door het oponthoud onderweg bleef er niet zoveel tijd meer over om te winkelen en vertrok het treintje nóg later dan de bedoeling terug naar de Blaauwe Hoeve voor het middagmaal. Een van de passagiers moest echt nog even naar de drogist.

De passagiers van de zonnetrein zijn blij dat ze weer naar de markt kunnen (foto: Omroep Zeeland)

Chauffeur Arnold Verbist en zijn collega Henk van Damme, die vandaag zijn vuurdoop als chauffeur beleefde, maakten er een uitje van voor de ouderen. Ze maakten eerst een grote ronde naar Clinge, Graauw, Emmadorp, Nieuw-Namen en de grens over, om bij de Hulster markt uit te komen. Robert van Kerkhoven, die de ouderen begeleidt en het wekelijkse ritje promoot bij de bewoners van het zorgcentrum, is ondanks het avontuur in de berm, opgelucht dat het treintje weer rijdt. "Sinds de lockdown hebben we niet meer gereden."

Robert van Kerkhoven begeleidt de ouderen tijdens de rit (foto: Omroep Zeeland)

En bijna had het ook helemaal niet meer gereden. Het bestuur van de zonnetrein stopte begin vorig jaar en opvolgers waren niet direct gevonden. De zonnetrein was aanvankelijk - bij de start in 2014 - bedoeld om kinderen van school naar kinderopvang Villa Reyntje te brengen. Later kwamen er de ritten voor ouderen en toeristen door het Grenspark Groot Saeftinghe bij. Toen initiatiefnemer Jean-Paul Mahu stopte, moest er een andere oplossing worden gevonden.

Ondernemers redden zonnetrein

Een groep van negen Zeeuws-Vlaamse en Vlaamse recreatie- en horecaondernemers - verspreid over het Grenspark - nam het treintje en de exploitatie over na een noodkreet van chauffeur Verbist. Ook de gemeente Hulst deed een duit in het zakje. Dankzij vrijwillige bijdragen en betaalde ritten voor toeristen, kon de zonnetrein toch blijven rijden. En nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en de bewoners allemaal zijn ingeënt, mág het ook weer.

Sociale functie is misschien nog wel belangrijker

Het treintje heeft ook, en misschien wel vooral, een sociale functie voor de ouderen. "Het is gezellig om met elkaar op pad te gaan en voor ons de enige manier om zelfstandig boodschappen te doen", vinden de dames die meegaan. Wat hen betreft mogen er nog wel meer ouderen van De Blaauwe Hoeve instappen. "Er mag best nog wat meer reclame worden gemaakt."