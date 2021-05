Voor Meatless in Goes is het goed nieuws dat we steeds meer vleesvervangers eten

Jos Hugense, directeur van Meatless (foto: Omroep Zeeland)

Uit onderzoek van ProVeg blijkt dat Nederlanders het meeste geld uitgeven aan vleesvervangers. Met gemiddeld 17 euro per persoon per jaar zijn we koplopers. Toch is Nederland voor Meatless maar een relatief klein markt, omdat acht procent van hun vezels hier blijft.

Meatless maakt de textuur voor vleesvervangende producten. Na jaren van pionieren zit het bedrijf de afgelopen jaren flink in de lift. Het eerste kwartaal van dit jaar groeide de productie met 80 procent en verdubbelde de omzet.

'Het zal blijven groeien'

92 procent is voor de export naar Engeland, Duitsland en Scandinavische landen. Nederlanders kunnen dan gemiddeld de meeste vleesvervangers per jaar verkopen, doordat we maar met zo weinig zijn, is het een relatief kleine markt.

Hugense verwacht ook de komende jaren een flinke groei omdat steeds meer jongeren tot 35 jaar overschakelen van vlees naar vervangers. Zijn bedrijf in Goes zal dan ook de komende jaren uitbreiden.