Goedemorgen. Chaotische bewonersavond, succesvolle vleesvervangers en zonnetrein

De digitale bijeenkomst startte chaotisch, omdat het RIVM graag wilde weten wat ze moest gaan onderzoeken. Aanwezigen waren verbaasd door die vraag, omdat ze hadden verwacht dat juist het RIVM zou weten wat er onderzocht moet worden.

Meatless won in 2020 de Zeeuwse Pioniersprijs (foto: Mieke Wijnen)

Gisteren werd bekend dat Nederlanders in Europa per persoon de meeste vleesvervangers eten. Voor Jos Hugense van Meatless in Goes is het geen verrassing. Volgens de directeur loopt ons land al jaren voorop. Daardoor zijn vleesvervangers al veel langer te zien in de schappen van Nederlandse supermarkten, dan in andere landen.

Meatless maakt de textuur voor vleesvervangende producten. Na jaren van pionieren zit het bedrijf de afgelopen jaren flink de lift. Het eerste kwartaal van dit jaar groeide de productie met 80 procent en verdubbelde de omzet.

De zonnetrein arriveert op de Grote Markt in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Ze zijn maar wat blij. De twaalf bewoners van De Blaauwe Hoeve in Hulst die maandagochtend meegingen met de zonnetrein voor een ritje door de polder én naar de weekmarkt. Voor het het eerst sinds de lockdown konden ze weer zelf boodschappen doen op de markt van Hulst.

Bijna had de trein helemaal niet meer gereden. Het bestuur stopte begin vorig jaar en opvolgers waren niet direct gevonden. De zonnetrein was aanvankelijk - bij de start in 2014 - bedoeld om kinderen van school naar kinderopvang van Villa Reyntje te brengen. Later kwamen er de ritten voor ouderen en toeristen door het Grenspark Groot Saeftinghe bij. Toen initiatiefnemer Jean-Paul stopte, moest er een andere oplossing worden gevonden.

Eede in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Ko Dek)

Het weer

Er zijn vandaag vooral aan zee opklaringen, maar landinwaarts overheerst vaak de bewolking en in de loop van de ochtend en vanmiddag komen daar buien tot ontwikkeling. Daar kan een pittige bui bij zijn, mogelijk met onweer. Er is maar een zwakke veranderlijke wind vandaag. Maximumtemperatuur rond 18 graden. Morgen is er ook kans op een bui maar dat zullen er minder zijn dan vandaag. Zwakke tot matige zuidwestenwind morgen en iets minder zacht.