Groep Zeeuwse boeren werkt aan klimaat en slaat CO2 op in akkers.

Tonco Padmos uit Elkerzee is een van de vijftien deelnemende boeren. Hij is minder gaan ploegen. "Met ploegen breng je zuurstof in de grond," legt hij uit. "Zuurstof stimuleert rot van organisch materiaal. Daardoor ontstaat CO2 en dat zorgt van de opwarming van het klimaat." Een andere maatregel is het planten van groenbemesters, gewassen die niet wordt geoogst en op het land achterblijven. "Die groenbemesters vangen CO2 in. Dat is nog belangrijker dan minder uitstoot."

Carbon farming

De nieuwe aanpak die ook wel carbon farming of koolstofboeren wordt genoemd, bevalt Padmos goed. Dat geldt ook voor zijn collega-akkerbouwer Jan de Wilde uit Sint-Maartensdijk. "Het blijft wel experimenteren," zo legt de laatste uit. "Welke groenbemester past bij welk hoofdgewas en vooral wanneer doe je een grondbewerking? We hebben natuurlijk maar één gewas per seizoen en dan wil je geen fouten maken."

De technieken van carbon farming waartoe ook het onderwerken van mest en verhakseld stro behoort, zijn niet alleen goed voor het klimaat. De bodem wordt vruchtbaarder en kan plensbuien beter verwerken.

De deelnemende boeren slaan bij elkaar zo'n 2750 ton koolstofdioxide in de bodem van hun akkers op, goed voor 2000 retourvluchten naar New York. De proef ging vorig jaar van start en duurt vijf jaar. Het gaat om een samenwerking tussen de ZLTO en de eigenaren van het windpark Krammer die de deelnemende boeren een vergoeding betalen.

Keukenfabrikant

Volgens projectcoördinator Luuk van Weezel van de ZLTO volgen andere agrariërs, het ministerie van landbouw en de provincie Zeeland het project nauwgezet. Een grote keukenfabrikant uit Bergen op Zoom heeft zich inmiddels ook opgeworpen als subsidieverstrekker voor boeren die aan carbon farming doen. "Die keukenfabrikant heeft duurzaamheidsdoelstellingen," vertelt Van Wezel. "Zolang het bedrijf de uitstoot van CO2 nog niet tot nul heeft teruggebracht betalen ze mee, bij wijze van compensatie."

De ZLTO organiseert eind deze maand een informatiebijeenkomst en dan worden tevens de eerste bevindingen van de proef met carbon farming bekend gemaakt.

