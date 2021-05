Havengebied Terneuzen krijgt groene waterstoffabriek

Artist impression van waterstoffabriek die op Axelse Vlakte bij Westdorpe moet komen. (foto: VoltH2)

De waterstoffabriek zal tegelijk worden gebouwd met die in Vlissingen-Oost, die vorig jaar al werd aangekondigd. De fabrieken worden even groot, bieden per fabriek werkgelegenheid aan zo'n tien tot twaalf mensen en kosten 35 tot 40 miljoen euro om te bouwen.

Honderden vrachtwagens op waterstof

De waterstof die de fabrieken straks opleveren, kan gebruikt worden voor de industrie in de omliggende havengebieden, maar André Jurres, algemeen directeur van VoltH2, het bedrijf achter de waterstoffabrieken, denkt ook al verder vooruit. "In de toekomst zullen ook binnenvaartschepen op groene waterstof varen."

"Of vrachtwagens, op jaarbasis kan iedere fabriek een paar honderd vrachtwagens van groene waterstof te zien", somt hij op. "En bouwplaatsen gebruiken nu nog diesel om stroom op te wekken, 'morgen' is dat waterstof."

Een impressie vanuit de lucht. (foto: VoltH2)

Als alles meezit begint de bouw in de zomer van 2022 en zijn de fabrieken half 2023 operationeel. De fabrieken kunnen in de toekomst nog uitgebreid worden zodat de productie verdubbeld en mogelijk zelfs verdrievoudigd kan worden.

Grote ambities

"25 megawatt is in de ambities van Europa nog maar klein bier", zegt Jurres. "Maar als je weet dat in heel Europa op dit moment honderd megawatt groene waterstof wordt geproduceerd... Dan vormen deze fabrieken daar straks al een derde van."

De ambities zijn groot en dat is nodig, zegt Jurres. "We lopen wat achter op de CO2-reductie." VoltH2 is dan ook niet de enige die bezig is met waterstoffabrieken. Ook windmolenparkbouwer Ørsted kondigde in maart dit jaar aan een Zeeuwse waterstoffabriek te willen bouwen.

