Niet alleen Zeeuwen willen tolvrije tunnel, 'het zou ons 25.000 euro per jaar schelen'

Volgens eigenaar William van Beers, van transportbedrijf UCT in Spijkenisse is het niet alleen de sector zelf die de kosten van de tol voelt. "Wij belasten het door aan de klant en uiteindelijk merkt de consument het. Want de klant berekent het natuurlijk ook door." Naar eigen zeggen rijden de vrachtwagens van zijn bedrijf zo'n twintig keer per week door de Westerscheldetunnel.

25.000 euro per jaar verschil

Er zijn ook bedrijven die de tunnel proberen te mijden door "eromheen te plannen", zoals Van Overveld in Etten-Leur. "Nu laten we ze bewust omrijden via de Liefkenshoektunnel want de tol is daar goedkoper. Of via de ring van Antwerpen. Al ontkom je soms niet aan de Westerscheldetunnel", zegt manager Rob Ligthart.

Volgens hem zou een tolvrije Westerscheldetunnel enorm schelen. "Het zou ons 25.000 euro per jaar schelen. En als je kijkt naar het gemiddelde rendement van een transportbedrijf dan weet je dat het serieus geld is."

Bedrijven die zijn benaderd en de Westerscheldetunnel graag tolvrij zouden zien: Transport Van Overveld - Etten-Leur

Van Melis Transport - Duiven

Cornelissengroep - Nijmegen

Neele-Vat Logistics - Rotterdam

Van der Most Transport - Rotterdam

CP Benelux Logistics B.V. - Spijkenisse

UCT Transport - Spijkenisse

FreightNed - Oosterhout

Gentenaar Transport - Klundert

Claassen Logistics - Tilburg

I&L Logistiek Nederland - (locatie) Breda

Maar ook verderop in Nederland zien ze de tol graag verdwijnen. Een medewerker van de afdeling planning bij Melis Logistics in Duiven is er duidelijk over. "Wij maken er dagelijks gebruik van en komen er soms meerdere keren doorheen op een dag. Het zou mooi zijn als die tolkosten eraf gaan."

Bedrijven waaronder I&L Logistiek Nederland, FreightNed, CP Benelux-logistics en Neele-Vat sluiten zich daarbij aan. Een enkeling zoals bijvoorbeeld Claassen Logistics in Tilburg ziet de tol wel graag verdwijnen, maar noemt het voor hen "geen hot issue" omdat zij die kosten structureel doorberekenen aan de klant. Maar dat kunnen of doen niet alle bedrijven, mede ook vanwege de concurrentiepositie.

Onderzoek van Omroep Zeeland langs transportbedrijven buiten de provincie (foto: Omroep Zeeland)

In een reactie op de uitkomsten zegt Cees Liefting van Stichting Zeeland Tolvrij dat zij inderdaad niet eerder buiten de provincie hebben gekeken. "We zijn vooral op Zeeland gericht en hebben gebruik gemaakt van het rapport 'Tolweg of tol-weg' van Evert Meijers en Dick van der Wouw. Zij hebben onderzoek gedaan, voornamelijk in de directe omgeving van de tunnel. Het eerlijke antwoord is dus: nee we hebben niet buiten Zeeland gekeken."

Nog geen actieve lobby

Of de stichting dat nu alsnog gaat doen is nog niet duidelijk. Vooralsnog willen ze zich eerst richten op partijen in de Tweede Kamer. "Ik heb de indruk dat er toch wel wat partijen nog rond de tafel gaan zitten voordat het besproken wordt in een commissie. Als dat plaatsvindt hopen wij ons ei te hebben gelegd. Al zou een lobby vanuit transport en logistiek altijd zin hebben", aldus Liefting.

Maar in een reactie van Transport en Logistiek Nederland (TLN) laat een woordvoerder weten dat dergelijke verzoeken ook niet eerder zijn binnengekomen. "Hoewel tolheffing in het algemeen, maar ook de specifieke heffing bij de Westerschelde, onderwerp van discussie blijft binnen TLN, heeft TLN op dit moment geen actieve rol in de lobby tegen de tolheffing."

Lees ook: