Kinderboerderij hoopt op versoepelingen: 'Het water staat ons aan de lippen'

Als dat niet wordt aangekondigd, vreest De Klepperhoeve in Middelburg door gebrek aan inkomsten in de problemen te komen. Beheerder Milly Kooger van kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg kijkt met spanning uit naar de persconferentie. "Ik hoop dat onze dieren binnenkort weer lekker geknuffeld en geaaid kunnen worden door de kinderen, want die aandacht hebben ze echt gemist."

Inkomsten nodig

Behalve het gemis van de bezoeken, zijn versoepelingen volgens Kooger ook broodnodig. "We missen inkomsten. Want als het kabinet besluit dat we voorlopig toch nog dicht moeten blijven, dan hebben we over een aantal maanden echt een heel groot probleem en moeten we op zoek naar andere oplossingen om ervoor te zorgen dat alle dieren de juiste verzorging krijgen. Want onze dieren zijn het belangrijkst."

Kinderboerderijen vallen net als bijvoorbeeld speeltuinen, pretparken, musea en dierentuinen onder doorstroomlocaties. Dat zijn plekken waarop mensen niet blijven zitten maar doorlopen. Rutte kondigde begin november vorig jaar aan dat die locaties gesloten moeten blijven. Mogelijk worden vanavond onder voorbehoud versoepelingen aangekondigd voor de doorstroomlocaties en kunnen na ruim een half jaar de deuren worden geopend.

Kooger vindt dat kinderboerderijen niet als doorstroomlocatie aangemerkt moeten worden, maar als buitenspeelplaats. "Wij kunnen net zoals speeltuinen ook zorgen dat alle maatregelen worden nageleefd en hadden dus al bezoekers kunnen ontvangen in de afgelopen periode. Het water staat ons namelijk aan de lippen." En dat geldt voor het merendeel van de kinderboerderijen in Zeeland. De inkomsten zijn gedaald, maar de uitgaven blijven hetzelfde.

Ondanks maatregelen toch een goede zomer

Vorig jaar waren de verwachtingen door het virus en de daarbij horende maatregelen ook niet hoog, maar volgens Kooger heeft De Klepperhoeve toen nog wel een redelijk jaar gedraaid. "We zijn wel twintig weken dicht geweest, maar in de zomerperiode mochten we open en door het mooie weer was het druk. Daarnaast hebben we vorig jaar veel giften gekregen en hadden we de actie 'Doneer een hooi- of een strobaal' en dat heeft enorm veel opgeleverd. In combinatie met de subsidie die we krijgen vanuit de gemeente konden we dus ons hoofd boven water houden."

De Klepperhoeve wil graag weer bezoekers ontvangen (foto: De Klepperhoeve)

Maar dit jaar is de kinderboerderij nog niet één dag open geweest en dat vindt Kooger erg jammer. In het voorjaar is het namelijk altijd drukker op de kinderboerderij. "Er worden dan veel jonge dieren geboren en kinderen vinden het natuurlijk fantastisch om deze jonge geitjes, lammetjes of konijntjes te zien."

Daarnaast worden er normaal gesproken ook activiteiten georganiseerd die nu niet plaatsvinden. "Dan moet je denken aan bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes of een bejaardenbezoek met enkele dieren", aldus Kooger. Op dit moment komt er nog wel wat geld binnen door de verkoop van een aantal producten, zoals aardappelen, uien en eieren.

Meer aandacht voor de dieren

De laatste weken hoeft Kooger niet alles meer alleen te doen op de kinderboerderij. "Stagiaires die de opleiding dierverzorging volgen mogen weer komen werken. En ook al onze vrijwilligers zijn weer welkom om te helpen bij de verzorging van alle dieren." Dat is volgens Kooger vooral heel erg fijn voor alle dieren. Zo krijgen ze in ieder geval weer wat meer aandacht."

Twee pas geboren kleine geitjes (foto: De Klepperhoeve)

Naast het feit dat Kooger verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de kinderboerderij is het voor haar meer dan alleen maar een baan. "Het is een deel van mijn leven en je moet geen 9-tot-5-mentaliteit hebben. De dieren zijn het allerbelangrijkst en daar moet je helemaal voor gaan. Daarnaast vind ik het geweldig om met kinderen om te gaan en ze iets te leren over dieren en hoe je ermee om moet gaan. Educatie hoort er namelijk ook bij."