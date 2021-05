Dierenbescherming: Geen selfies maken met oehoe

De oehoe bleef maandag op het dak van een schuur zitten en liet zich niet vangen. (foto: Tanya Maes)

Gisteren zette een oehoe, vermoedelijk de in april ontsnapte oehoe van Tommy Breyaert uit Sint Niklaas (België), de boel op stelten in de Dullaertwijk in Hulst. De enorme uil was 's ochtends neergestreken op het schoolplein van basisschool Nobelhorst en bleef daarna nog tot een uur of 13.00 uur prinsheerlijk zitten op het dak van een schuur aan de Ernest Claesstraat. De oehoe trok veel bekijks.

Prinsheerlijk

Medewerkers van de dierenambulance kwamen op de melding af en probeerden hem vanuit een tuin te benaderen en met een groot net te vangen, maar de vogel bleek niet voor één gat te vangen. Ze vloog op en ging een stuk hogerop, op het dak van de woning zitten. Daar konden de vrijwilligers van de dierenambulance niet bij.

Geen spoedgeval

Sandra Thijssen van de Dierenbescherming zegt dat mensen die de oehoe zien altijd een melding mogen doen bij de meldkamer van de Dierenbescherming. Afhankelijk van de plek waar het dier is gesignaleerd, doet de ambulance dan opnieuw een poging om de oehoe te vangen. "Het is geen spoedgeval, zoals bij een aangereden dier."

Wees voorzichtig en geniet ervan

Ze vindt het onverstandig als mensen zelf gaan proberen om de oehoe te vangen. "Daarvoor is het dier te groot. Laat dat over aan onze medewerkers." Ook een selfie maken, ontraadt Thijssen, want - ook al zegt de eigenaar dat je er mee kan knuffelen - het is en blijft een wild dier met scherpe klauwen. "Houd ontzag en geniet ervan", is haar boodschap.

Lees ook: